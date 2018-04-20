Уфологи: Иисус Христос вернется на Землю в этом году

В соответствии с верованиями секты Эфирийское общество, визит Христа на Землю произойдет летом 2018 года. Члены сообщества планируют собраться 28 июля на горе Холдстон Хилл для вознесения коллективной молитвы и приветствия Спасителя. На Холдстон Хилл, согласно легендам культа, в 1958 году сын божий явился основателю культа Джорджу Кингу. Свои видения Кинг описал как внезапную встречу с неземным существом, которое, появившись в небе, предстало сразу же перед ним. Довольно высокий и с длинными каштановыми волосами возникший перед ним образ имел чудесное сияние.Как объяснил основатель секты, между ними возникла телепатическая связь, которая продлилась до самой смерти Джорджа. Иисус Христос рассказал Кингу о том, что прилетел с Венеры на космическом корабле. Там, где пребывает мессия, нет социальных уровней, кастовых систем, страха и неизлечимых болезней. Не имеют значения также общественная позиция, верования и цвет кожи.Члены сообщества уверены, что сила бога присутствует в любой форме жизни, а наша планета также является божеством. В секте не занимаются сбором средств и привлечением большего числа последователей. В Эфирийском обществе внимание уделяется по большей части философии, практике йоги и духовной энергии.