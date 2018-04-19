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Ученые: Беспрецедентная волна исчезновения крупных млекопитающих связана с древними людьми

Homo sapiens, неандертальцы и другие недавние родственники человека, возможно, начали охоту на крупных видов млекопитающих - в результате вымирания - по крайней мере, на 90 000 лет раньше, чем считалось ранее, - говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Science.

Ученые: Беспрецедентная волна исчезновения крупных млекопитающих связана с древними людьми


Предыдущие исследования предполагали, что такие крупные млекопитающие, как мамонты и саблезубые кошки, начали исчезать быстрее, чем их более мелкие коллеги - явление, известное как необъективное исчезновение - в Австралии около 35 000 лет назад.

С помощью новых данных, полученных из старых ископаемых, новое исследование подсчитало, что это затухающее по размерам исчезновение началось по меньшей мере 125 000 лет назад в Африке. К этому моменту среднее африканское число млекопитающих было на 50% меньше, чем на других континентах, сообщается в исследовании, несмотря на то, что более крупные наземные массивы обычно могут поддерживать более крупных млекопитающих.

Исследователи обнаружили, что по мере того, как люди мигрировали из Африки, в регионах были обнаружены другие предвзятые масштабы исчезновения, а также временные рамки, совпадающие с известными схемами миграции людей. Со временем средний размер тела млекопитающих на этих других континентах приблизился, а затем значительно упал ниже уровня Африки. Млекопитающие, выжившие во время пролета, были в целом намного меньше вымерших.

Согласно исследованию, которое было проведено Фелисой Смит из Университета Нью-Мексико, масштабы недавнего угасания, обусловленного размерами животных, превзошли любые другие зарегистрированные за последние 66 миллионов лет.

«Только после того, как человеческие удары стали фактором, что большие размеры тела сделали млекопитающих более уязвимыми для вымирания», - сказала Кейт Лайонс из Университета Небраски-Линкольна.

Исследовательская группа практически не поддержала идею о том, что изменение климата привело к искажениям в размере за последние 66 миллионов лет, так как крупные и мелкие млекопитающие в равной степени уязвимы к температурным сдвигам.

«Если бы климат вызывал вымирание, мы ожидали бы, что эти события исчезновения будут либо расходятся с миграцией людей по всему миру, либо всегда выстраиваются в ясные климатические события в отчете. Но это не так», - сказал Лайонс, доцент кафедры биологии в штате Небраска.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:59
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