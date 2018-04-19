Ученые: Кораллы Большого Барьерного рифа могут пережить глобальное потепление еще один век

«Это означает, что эти кораллы по-прежнему будут вымершими, если мы ничего не сделаем. Но это также означает, что у нас есть шанс их спасти и дает нам дополнительное время, чтобы действительно что-то сделать с глобальным потеплением, что является основной проблемой», - сказал Михаил Мац, адъюнкт-профессор Техасского университета.Источником устойчивости кораллов является генетическая вариация между связанными, но широко рассеянными популяциями. Одним из основных коралловых рифов на Большом Барьерном рифе является разновидность оленеводческого коралла под названием Acropora millepora. Мац и его коллеги продемонстрировали, что в пределах одного и того же вида кораллов некоторые особи имеют гены, которые делают их более терпимыми, чем другие.Каждая коралловая колония производит миллион личинок каждый год, и эти личинки плавают на течениях на протяжении нескольких недель, пока не поселятся на новом рифе. Поскольку условия изменяются в определенном месте, например, вода нагревается - индивидуумы видов, которые менее приспособлены, умирают, а лучше адаптированные индивидуумы процветают. Со временем, если входящие личинки дают генетическиеварианты для повышения выносливости, местное население переходит к более выносливому разнообразию.«Эта генетическая вариация похожа на топливо для естественного отбора», - сказал Мац. «Если этого достаточно, эволюция может быть чрезвычайно быстрой, потому что все, что нужно сделать, это перетасовать существующие варианты между популяциями. Не нужно ждать появления новой мутации, она уже существует».