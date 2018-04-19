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С технологией PGD "дизайнерские дети" появятся значительно раньше, считают ученые

С появлением технологий генной инженерии, таких как CRISPR, тема дизайнерских детей вернулась с удвоенной силой, наряду со всеми биоэтическими затруднениями: должны ли родители формировать умственные и физические черты своего ребенка до того, как они родились? Будут ли дети, не имеющие детей, заниматься социальной стигмой? Смогут ли только богатые спасти своих детей от предрасположенности к таким заболеваниям, как диабет или рак мозга?

С технологией PGD "дизайнерские дети" появятся значительно раньше, считают ученые


Большинство сценариев «дизайнерского ребенка» включают в себя изменение существующего эмбриона с генетическим редактированием. Но новая книга профессора права Стэнфорда Генри Грили под названием «Конец секса и будущее репродукции человека» утверждает, что новая методика, позволяющая ученым превращать других людей клетки (например, клетки кожи) в яйца приведут к революции в том, как общество понимает детей.

Добро пожаловать в быстро приближающийся мир «PGD» или пренатальную генетическую диагностику. Обычное in vitro оплодотворение дает около восьми потенциальных яиц, но этот метод может давать в 10 раз больше этого количества.

В этот момент ДНК каждой из этих оплодотворенных яиц (которая будет развиваться в эмбрионы) может быть расшифрована и выложена перед предполагаемыми родителями, чтобы они могли принимать решения, которое больше им по вкусу. Ученые все еще пытаются понять, какие гены связаны с такими чертами, как атлетизм или музыкальные способности, но уже успели определить, какие из них связаны с болезнями и долгосрочными проблемами со здоровьем.

Однако с этим есть две проблемы. Во-первых, эпигенома, большое количество химических соединений, которые могут включать или отключать гены непредсказуемым образом во время развития эмбриона. Это вызывает сомнение в способности ученых предсказать развитие ребенка. Вторая проблема заключается в том, что многие родители не проявляют интереса к созданию «дизайнерских» детей.

Тем не менее это, вероятно, только вопрос времени, пока кто-то не решит, что они хотят экспериментировать с жизнью своих будущих детей.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:32
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