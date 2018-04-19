С технологией PGD "дизайнерские дети" появятся значительно раньше, считают ученые

Большинство сценариев «дизайнерского ребенка» включают в себя изменение существующего эмбриона с генетическим редактированием. Но новая книга профессора права Стэнфорда Генри Грили под названием «Конец секса и будущее репродукции человека» утверждает, что новая методика, позволяющая ученым превращать других людей клетки (например, клетки кожи) в яйца приведут к революции в том, как общество понимает детей.Добро пожаловать в быстро приближающийся мир «PGD» или пренатальную генетическую диагностику. Обычное in vitro оплодотворение дает около восьми потенциальных яиц, но этот метод может давать в 10 раз больше этого количества.В этот момент ДНК каждой из этих оплодотворенных яиц (которая будет развиваться в эмбрионы) может быть расшифрована и выложена перед предполагаемыми родителями, чтобы они могли принимать решения, которое больше им по вкусу. Ученые все еще пытаются понять, какие гены связаны с такими чертами, как атлетизм или музыкальные способности, но уже успели определить, какие из них связаны с болезнями и долгосрочными проблемами со здоровьем.Однако с этим есть две проблемы. Во-первых, эпигенома, большое количество химических соединений, которые могут включать или отключать гены непредсказуемым образом во время развития эмбриона. Это вызывает сомнение в способности ученых предсказать развитие ребенка. Вторая проблема заключается в том, что многие родители не проявляют интереса к созданию «дизайнерских» детей.Тем не менее это, вероятно, только вопрос времени, пока кто-то не решит, что они хотят экспериментировать с жизнью своих будущих детей.