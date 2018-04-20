Небесные рыбы скрываются от глаз ученых и обитают в воздухе

У них длинные тела, напоминающее червей, а также сбоку есть выступы, благодаря которым неизвестные науке виды могут летать, как на крыльях. Аналогичные движения совершают только скаты, но они живут под водой, но пока никто не знает, откуда появились загадочные представители фауны. Впервые информация о необычных рыбах была опубликована режиссером Хосе Эскамилья в 90-х годах. Тогда мужчина после работы в Нью-Мексико запечатлел на пленке объекты, сразу подумав о появлении НЛО. Когда запись была внимательно изучена, человек пребывал в небольшом шоке, так как вместо пришельцев в небе проносились невидимые обычному глазу рыбы. Потом стали поступать новые доказательства их реальности, так что автору сюжета даже пришлось посвятить свой сайт необычным созданиям.Многие исследователи пытались поймать особь, чтобы изучить ее природу, но до сих пор их попытки не увенчались успехами, хотя некоторые лица могли потрогать скайфишей, которые сейчас стали размножаться из-за глобального потепления. Большинство любителей охоты на такие трофеи живут в Японии и могут ловить свою добычу, которую потом просто впускают назад. Кодзо Итикава почтительно называется жителями деревни мастером, а также прекрасно знаком с такими редкими существами. Он мог ловить их, будучи ребенком, когда гулял в горах, но японцы называют рыб духами окрестностей и относятся к ним с почтением. Местная традиция позволяет испытать невероятные эмоции во время такого развлечения, потому что небесные творения проносятся на 300-километровой скорости и не часто любят оказываться побежденными в таком соревновании. Мужчина сначала готовит для них специальную приманку в виде растопленной смолы, а потом уже добавляет в нее немного сушеного тунца. Пока трофеи наслаждаются лакомством, их можно брать в руки.Однако небесные рыбы осенью и зимой ядовиты, так что японец обязательно защищает руки перчатками и надевает шляпу сеткой, чтобы жидкость не попала на лицо. Он отметил, что их становиться больше в других уголках страны, а умельцы используют для своих целей длинные палки со спиральной проволокой или тоже не брезгуют отравой. Каждый ловец имеет свои секретные технологии и устройства, а немец Михаэль Ризенхубер заметив особей, сначала вычисляет их траекторию полета, после чего уже может приступать к практике. Скайфиши быстро умирают, если их поместить в воду, после чего от них остается только гелеобразная масса без скелета. Размеры природного чуда достигают трех метров, но ученые пока не выяснили его пол, а также они волнуются, что существа с такой скоростью и токсинами могут стать виновниками воздушных катастроф или представлять другую опасность для людей. Сейчас особей видели американцы, мексиканцы и жители других стран, но тут экология и природные ресурсы могут не играть большой роли. Не исключено, что невидимые животные тоже носятся по российским небесам, только ученые не уделили им должного внимания, хотя эти виды могут пролить свет на историю эволюции.