АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров жили в Юрском периоде, и имеют “прописку” на африканском континенте
EUR 75.40 USD 60.86
Курс валют на 20.04.2018

Небесные рыбы скрываются от глаз ученых и обитают в воздухе

Скайфиши были замечены немногими свидетелями событий, сумевших запечатлеть на камеры странных существ, похожих на обитателей подводного мира. Небесные рыбы скрываются от глаз ученых и обитают в воздухе, проносясь на большой скорости рядом с людьми.

Небесные рыбы скрываются от глаз ученых и обитают в воздухе


У них длинные тела, напоминающее червей, а также сбоку есть выступы, благодаря которым неизвестные науке виды могут летать, как на крыльях. Аналогичные движения совершают только скаты, но они живут под водой, но пока никто не знает, откуда появились загадочные представители фауны. Впервые информация о необычных рыбах была опубликована режиссером Хосе Эскамилья в 90-х годах. Тогда мужчина после работы в Нью-Мексико запечатлел на пленке объекты, сразу подумав о появлении НЛО. Когда запись была внимательно изучена, человек пребывал в небольшом шоке, так как вместо пришельцев в небе проносились невидимые обычному глазу рыбы. Потом стали поступать новые доказательства их реальности, так что автору сюжета даже пришлось посвятить свой сайт необычным созданиям.

Небесные рыбы скрываются от глаз ученых и обитают в воздухе


Многие исследователи пытались поймать особь, чтобы изучить ее природу, но до сих пор их попытки не увенчались успехами, хотя некоторые лица могли потрогать скайфишей, которые сейчас стали размножаться из-за глобального потепления. Большинство любителей охоты на такие трофеи живут в Японии и могут ловить свою добычу, которую потом просто впускают назад. Кодзо Итикава почтительно называется жителями деревни мастером, а также прекрасно знаком с такими редкими существами. Он мог ловить их, будучи ребенком, когда гулял в горах, но японцы называют рыб духами окрестностей и относятся к ним с почтением. Местная традиция позволяет испытать невероятные эмоции во время такого развлечения, потому что небесные творения проносятся на 300-километровой скорости и не часто любят оказываться побежденными в таком соревновании. Мужчина сначала готовит для них специальную приманку в виде растопленной смолы, а потом уже добавляет в нее немного сушеного тунца. Пока трофеи наслаждаются лакомством, их можно брать в руки.

Небесные рыбы скрываются от глаз ученых и обитают в воздухе


Однако небесные рыбы осенью и зимой ядовиты, так что японец обязательно защищает руки перчатками и надевает шляпу сеткой, чтобы жидкость не попала на лицо. Он отметил, что их становиться больше в других уголках страны, а умельцы используют для своих целей длинные палки со спиральной проволокой или тоже не брезгуют отравой. Каждый ловец имеет свои секретные технологии и устройства, а немец Михаэль Ризенхубер заметив особей, сначала вычисляет их траекторию полета, после чего уже может приступать к практике. Скайфиши быстро умирают, если их поместить в воду, после чего от них остается только гелеобразная масса без скелета. Размеры природного чуда достигают трех метров, но ученые пока не выяснили его пол, а также они волнуются, что существа с такой скоростью и токсинами могут стать виновниками воздушных катастроф или представлять другую опасность для людей. Сейчас особей видели американцы, мексиканцы и жители других стран, но тут экология и природные ресурсы могут не играть большой роли. Не исключено, что невидимые животные тоже носятся по российским небесам, только ученые не уделили им должного внимания, хотя эти виды могут пролить свет на историю эволюции.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты сравнили смартфоны Nubia Z18 Mini и
FT: Фонд Сороса могут выдворить из Венгрии
Ученые выяснили, чем еще опасно курение
Небесные рыбы скрываются от глаз ученых и обитают
Ученые создали из углеволокна искусственные
Ольга Бузова назвала участие в «Дом-2» самым
Британские ученые изобрели сверхточный измеритель
В Германии выпустили сувенирные купюры номиналом
Ученые выработали энергию для искусственной кожи
Уфологи: Иисус Христос вернется на Землю в этом
Хейтеры набросились на Илью Яббарова и Алену
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров
Анна Седокова появилась на публике с новым
Заграничные сотрудники МЭР должны будут
Ольга Бузова рассказала, что Дмитрий Тарасов
Ученые определели существование новых двидов в
Ольга Бузова рассказала, что в нее влюблен один
Фанаты попросили Анастасию Волочкову не позорить
По слухам травлю Евгении Феофилактовой устроила
Пришелец из будущего предупредил человечество о
Ученые могут распознать пришельцев среди людей
Анастасия Костенко жестко ответила Рустаму
Вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина уладила
Турок назвал себя террористом для развода с
Жительница Тюмени с 60 померанскими шпицами
«Ясли» глубоководных осьминогов найдены на
В Чили после падения с кровати скончался самый
Ученые: В организмах медуз было обнаружено
Появления НЛО над сирийским городом стало
В Россию привезли «спортивные» седаны Jaguar XE и
Просмотреть все новости