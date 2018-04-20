Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров жили в Юрском периоде, и имеют “прописку” на африканском континенте

Гиппопотамы всегда привлекают внимание посетителей зоопарка своим забавным поведением, однако эти животные являются опасными соперниками для любого собрата или человека, пытающегося захватить их территорию. Ежегодно в Африке после стычек с этими гигантами гибнет множество людей, но россияне в 19 веке называли их бегемотами, что также относилось к европейцам. Когда ученые описали вид и сделали идентификацию, слово сохранилось только в Библии. Там описан страшный зверь, который связан с темными силами и внушает ужас людям. Его ноги напоминают колонны, а голос похож на множество медных труб. Средневековые жители тоже считали особей огромными монстрами с враждебными намерениями. Древние евреи отлично знали о существовании гиппопотамов, потому что египетские фараоны имели этих представителей фауны в своих зоопарках вместе со слонами и носорогами.Охотники из покоренных племен вывозили их из Африки, так что никакого ужаса при взгляде на такую экзотическую диковинку у предков не было. Однако африканские умельцы из деревень с удовольствием продают туристам фигурки зверя, похожего на древнего стегозавра. Эти прародители бегемотов вымерли миллионы лет назад, но первобытные люди чудом сохранили информацию об их существовании. Ученые отметили, что составители священных текстов действительно видели сородичей динозавров, которые до сих пор могут жить в диких дебрях континента.Некоторые египетские и древнееврейские рисунки показывают потомкам странную рыбу, лежащую брюхом вверх, однако древние художники отличались большой точностью во время изображения природных диковинок. Некоторые специалисты даже усмотрели в этом намек на грядущую экологическую катастрофу, вот только в 60-х годах ихтиологи выловили такую особь из Нила, после чего выяснили, что данная порода всегда использует во время плавания необычную позу. В чреве гигантского кита был вынужден находиться пророк Иона, принесенный моряками в жертву из-за шторма. Этот обитатель морских глубин тоже является родственником семейства парнокопытных, но 60 миллионов лет назад выбрал для своего существования водную среду. Синяя особь имеет 33-метровый размер, вот только подотряд усатых китов питается планктонами. Человек просто не может попасть в их желудок, так как специальные фильтры не пропустят крупную добычу, что также относится к зубатым сородичам. Исключение из общего правила составляют кашалоты, но они за короткое время благодаря своим ферментам переваривают даже резину, да и случаев на нападения на людей со стороны этих красавцев не было зафиксировано.Остается только акула, у которой желудок может растягиваться и даже вывернуться через пасть наружу. Потому особь могла выплюнуть героя библейской истории назад, вот только даже 20-метровые большеротые хищницы кроме морских окуней больше не глотают большую добычу. Белые и тигровые сородичи сначала разрывают трофей на части, да и пребывание в чреве с 3% соляной кислотой могло отразиться на внешнем виде человека. Предками этих видов были мегалодоны, вымершие почти 2 миллиона лет назад. Чудовища кроме 30-метровой длины имели 18-сантиметровые зубы, а также глотали любые трофеи, попавшиеся им на глаза. Иона тоже мог столкнуться с таким существом, хотя большинство специалистов считают историю аллегорией.Теперь стоит разобраться со змеем, имеющим ноги, который потом был обречен Богом, вечно ползать на брюхе, и есть земной прах. Современные удавы имеют останки задних конечностей в скелете, а на территории Южной Америки были найдены окаменелости патагонского наяша. Это пресмыкающееся действительно могло передвигаться, таким образом, а также ученые нашли различия между змеями и ящерицами, принадлежащими к семейству Барановых. Они во время эволюции первыми избавились от передних ног, мешающих лазить по кустарникам и траве, а остальные кости тазового пояса до сих пор можно найти во время осмотра скелетов примитивных собратьев. Получается, эти существа сами избавились от конечностей во имя удобства, а не были наказаны Создателем. Можно поспорить по поводу огнедышащего дракона, отнеся его к фантазиям авторов, но безобидная земноводная саламандра действительно шокировала людей, выскакивая из пламени камина без ожогов на теле.Самым страшным библейским монстром стал Левиафан, который являлся символом водного зла, но этот персонаж аналогичен нильскому крокодилу. Египтяне в древности упоминали о границах страны, которую кроме пустынь и крепостей охраняли чудовища. Евреи могли столкнуться с ними во время своего плена, но раньше они никогда не видели таких животных. Потому авторы Библии тоже упомянули о них в текстах, где есть много аллегорий и преувеличений. Валаамова ослица заговорила на человеческом языке, но это полный нонсенс. Такое описание помогало донести истину для обычного крестьянина, а заодно напугать его карами небес. Евреи после исхода жили в Палестине, где нет крупных представителей фауны, но они сохранили воспоминания о древних рептилиях, ставших потом символами силы и могущества Сатаны. Древние люди часто усиливали эффекты информации красочными описаниями, потому что не могли пояснить собратьям реальную природу вещей. Вот так в Писании появились различные чудовища, подстерегающие грешников, нарушающих божественные запреты.