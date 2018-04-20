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«Ясли» глубоководных осьминогов найдены на глубине три тысячи метров

После очередных исследований американскими учеными дна Тихого океана, было обнаружено местонахождения «яслей», где проходило развитие детенышей осьминогов, принадлежащих роду Muusoctopus. Причем убежище расположено в большом углублении, на глубине равной трем тысячам метров.

Территориально, для этого рода осьминогов был определен кластер, местом проживания которого определили небольшую территорию, где каждым членом кластера выполняются свои функции, от охраны и добычи пищи, до благоустройства места обитания. Интерес у ученых вызвал факт проживания глубоководных животных в окружении термального источника, хотя ранее подобные условия считались для них слишком теплыми.
«Ясли» глубоководных осьминогов найдены на глубине три тысячи метров


Обнаружены «Ясли» недалеко от побережья Коста-Рики, на территории геологического обнажения Дорадо. Как предположили биологи, осьминоги определили данное место, как наиболее безопасное для расположения своей кладки, на такое решение не повлияло близкое расположение термальных источников.

Существует примерно 300 видов осьминогов, часть из них обитает в толще воды придонных водоемов, но некоторые погружаются на глубину для продолжения рода. Им необходимо каменное дно, так как самки прикрепляют к камням и дну яйца после спаривания. Самки заботятся за кладками до появления потомства, за это время они не едят никакой пищи, такой режим они не выдерживают и умирают, после появления потомства на свет.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:00
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