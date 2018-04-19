Ученые опровергли теорию о губительном воздействии недостатка кислорода на мышцы человека в космосе

Раньше считалось, что даже минимальная нехватка элемента в таких условиях уже станет виновником разрушения мышечной системы живых организмов. Обычные мужчины без спортивных навыков провели 63 дня без движения и достаточного количества веществ. Сначала они проводили время в постели с кислородом, потом его концентрация в воздухе снизилась, а дальше участники занимались физической нагрузкой в космических условиях.Каждый этап опытов длился 21 день, после чего люди имели 4-месячный перерыв. Затем они выполнили растяжки, а ученые смотрели на реакцию мышечных клеток. Оказалось, что их показатели не ухудшились, так что данное открытие позволит улучшить подготовку астронавтов.