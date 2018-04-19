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Компания Orbital ATK представила проект новой ракеты-носителя Omega

Представители компании Orbital ATK сообщили о создании новой ракеты-носителя под названием Omega. По их словам, ракетно-космическая система будет заниматься как частными, так и государственными заказами.

Компания Orbital ATK представила проект новой ракеты-носителя Omega


Отмечается, что это трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Первый ее запуск планируется в 2021 году. Уже к 2022 году компания Orbital ATK собирается получить сертификат на выполнение миссий. Заместитель главы предприятия Майк Пинкстон сказал, что в 2024 году должны начаться полеты более тяжелой модификации системы Omega.

Помимо этого известно, что в качестве пропульсивной установки верхней ступени будет использоваться двигатель RL-10C Aerojet Rocketdyne, хотя ранее на примете держалась система BE-3 от Blue Origin. На первую ступень инженеры собираются установить два боковых ускорителя, работающих на твердом топливе.

Считается, что проект Omega компании Orbital ATK сможет стать очень актуальным на фоне ухудшения взаимоотношений между Россией и США.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:30
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