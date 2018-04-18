Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры

Недавно в сетях были опубликованы снимки, сделанные свидетелями события из Перми. Они заметили в небе странные светящиеся линии, после чего предположили, что это могут быть следы от ракет или сюда опять прибыли гуманоиды. Потом ученые выяснили, что горожане наблюдали за редким природным явлением, дающим оптический эффект. Световые столбы тянутся от светила во время его восхода или заката, а также можно наблюдать за лунными аналогами и наземными источниками. Свет отражается на плоских гранях ледяных кристаллов воздуха, после чего его можно заметить в холодное время года. Однако кроме таких процессов исследователи замечали различные аномалии, которые уже нельзя отнести земным факторам. Сейчас в разных уголках планеты НЛО проявляют свою активность, но их природа до сих пор остается загадкой для экспертов. Экспедиции уфологов исследуют разные места России, отметив, что пришельцы особо возлюбили Кыштымский район между Свердловской и Челябинской областью.В 90-х годах впервые появилась информация, что тут была найдена мумия инопланетянина, названная Кыштымским карликом. Потом он загадочным образом исчезла и только снимки вместе с записями событий позволили специалистами провести расследование. Они предположили, что это мог быть человеческий выкидыш, имеющий серьезные патологии развития, вызванные аварией на ПО “Маяк” в конце 50-х годов. Однако им не удалось сделать окончательные выводы из-за отсутствия материала для анализов, так что тема была закрыта. Затем жители замечали появление 48 внеземных объектов в разных областях, которые зависали над территорией, желая внимательно изучить окрестности. Жителю Челябинска Дмитрию Федоровичу Марушевичу удалось собрать информацию о посещениях НЛО за 100 лет. Оказалось, что пришельцы интересовались строительством предприятий во время эвакуации с начала войны, а потом их привлекли испытания ядерного оружия и землетрясения в южной части Урала.Аналогичные события произошли в 18 веке, о чем красноречиво упоминают архивные документы. Приказчик рудника Иван Заломов сообщал своему начальству, что огненные шары над шахтами пугают рабочих, после чего градоначальник Тобольска описывал эти внеземные аппараты, чуть не ставшие причиной возникновения бунта, называя их демонами. В 2001 году три населенных пункта стали свидетелями полета черного НЛО в виде диска, который излучал сильное свечение и удивил людей немыслимыми маневрами в небе. Потом вращающийся корабль гуманоидов стал приближаться к земле, после чего превратился в зеленую точку света. Молебка давно считается аномальной зоной, потому что тут происходят различные события. Мужчина решил посетить лес, чтобы запечатлеть на камеру кедр, но внезапно заметил рядом черную сферу, зависшую в воздухе. Во время попытки сделать фото, она внезапно исчезла, а потом появилась уже в другом месте. Заинтригованный человек отправился по следам объекта, но столкнулся с незримой стеной, не позволяющей ему продолжить путь. Затем у него внезапно сильно закружилась голова, и сильная боль стала причиной потери сознания. Когда жертва пришельцев пришла в себя, их уже не было в этом месте.Военные чаще других сталкиваются с необычными гостями во время полетов. В 2002 году радары засекли группу НЛО возле базы ВВС рядом с городом Серово. Тогда было решено перехватить нарушителей, однако никто не мог найти их во время преследования. Крушение такого объекта в 80-х годах до сих пор остается самым загадочным событием. Тогда военные тоже заметили странные маневры неизвестных технологий над закрытым городом, где собирались ядерные боеголовки. Истребители быстро вылетели навстречу противнику, собираясь вынудить его совершить посадку на аэродром. Пилоты заметили перед собой яркие внеземные корабли в форме сигары и диска, которые быстро уходили от преследования. Одна ракета попала в цель и сбила это чудо, упавшее в таежном районе Верхотурья. Сюда немедленно приехала комиссия из Свердловска, забравшая огромный аппарат с собой, после чего он тоже исчез.Стоит упомянуть о группе Дятлова, которая по некоторым версиям тоже могла столкнуться с внеземными технологиями и стать невольными свидетелями воздушного сражения. Инопланетяне давно ведут наблюдение за местом силы, но советские спецслужбы тоже с помощью черных шаманов манси пытались найти на склонах горы проход в параллельный мир. Их противники не могли допустить такого исследования, так что между землянами и этими существами возник конфликт, с применением ядерных ракет, а испуганные туристы стали разбегаться в разные стороны, став жертвами опасного разбуженного древнего чудовища. Пока Урал продолжает хранить свои тайны, а люди остаются пассивными наблюдателями, фиксирующими очередной визит комических цивилизаций.