Стартап Earth-i представил систему для цветной съемки из космоса

Спутник достигает в весе около 100 килограммов. Благодаря наличию специальной камеры, устройство может создавать снимки и видео в цветном HD-формате. Разрешение снимков достигает 1 м в полосе 5 км.В планах фирмы Earth-i создать целую систему для цветной съемки поверхности Земли. Авторы проекта предлагают высокое разрешение для любой местности, возможность качественной съемки даже движущихся объектов, длительные наблюдения указанной территории из космоса и формирование подробных объемных моделей участка земной поверхности.Спутники Vivid-i будут работать для отраслей сельского хозяйства, логистики, а также на заказ для государственных ведомств и других компаний.Сейчас Earth-i уже получил пять заказов на свои аппараты.