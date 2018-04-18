Стартап Earth-i представил систему для цветной съемки из космоса
В рамках 34-го космического симпозиума, который прошел в Колорадо-Спрингс, представители британского стартапа Earth-i продемонстрировали цветную фотографию, которая была сделана из космоса. Снимок является работой аппарата VividX2, доставленного в космос с помощью ракеты-носителя PSLV в начале текущего года.
Спутник достигает в весе около 100 килограммов. Благодаря наличию специальной камеры, устройство может создавать снимки и видео в цветном HD-формате. Разрешение снимков достигает 1 м в полосе 5 км.
В планах фирмы Earth-i создать целую систему для цветной съемки поверхности Земли. Авторы проекта предлагают высокое разрешение для любой местности, возможность качественной съемки даже движущихся объектов, длительные наблюдения указанной территории из космоса и формирование подробных объемных моделей участка земной поверхности.
Спутники Vivid-i будут работать для отраслей сельского хозяйства, логистики, а также на заказ для государственных ведомств и других компаний.
Сейчас Earth-i уже получил пять заказов на свои аппараты.
Спутник достигает в весе около 100 килограммов. Благодаря наличию специальной камеры, устройство может создавать снимки и видео в цветном HD-формате. Разрешение снимков достигает 1 м в полосе 5 км.
В планах фирмы Earth-i создать целую систему для цветной съемки поверхности Земли. Авторы проекта предлагают высокое разрешение для любой местности, возможность качественной съемки даже движущихся объектов, длительные наблюдения указанной территории из космоса и формирование подробных объемных моделей участка земной поверхности.
Спутники Vivid-i будут работать для отраслей сельского хозяйства, логистики, а также на заказ для государственных ведомств и других компаний.
Сейчас Earth-i уже получил пять заказов на свои аппараты.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:45