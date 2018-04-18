АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.84 USD 61.15
Курс валют на 18.04.2018

Стартап Earth-i представил систему для цветной съемки из космоса

В рамках 34-го космического симпозиума, который прошел в Колорадо-Спрингс, представители британского стартапа Earth-i продемонстрировали цветную фотографию, которая была сделана из космоса. Снимок является работой аппарата VividX2, доставленного в космос с помощью ракеты-носителя PSLV в начале текущего года.

Стартап Earth-i представил систему для цветной съемки из космоса


Спутник достигает в весе около 100 килограммов. Благодаря наличию специальной камеры, устройство может создавать снимки и видео в цветном HD-формате. Разрешение снимков достигает 1 м в полосе 5 км.

Стартап Earth-i представил систему для цветной съемки из космоса


В планах фирмы Earth-i создать целую систему для цветной съемки поверхности Земли. Авторы проекта предлагают высокое разрешение для любой местности, возможность качественной съемки даже движущихся объектов, длительные наблюдения указанной территории из космоса и формирование подробных объемных моделей участка земной поверхности.

Спутники Vivid-i будут работать для отраслей сельского хозяйства, логистики, а также на заказ для государственных ведомств и других компаний.

Сейчас Earth-i уже получил пять заказов на свои аппараты.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Рапунцель столкнула лбами мужа и свою маму
Мать Тимати Симона Юнусова показала бывшую
Инфекция малярии делает запах человека более
Тренер Шараповой рассказала, что соблюдение диеты
Стартап Earth-i представил систему для цветной
Авто Тимура Батрутдинова за 5 миллионов
В ТЦ Москвы обнаружили тела двоих мужчин
Дочь Дмитрия Хворостовского рассказала, что
Дмитрий Кварацхелия в жёсткой драке пригрозил
Самый большой самолет Scaled Composites
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева остаётся без
Точки продаж нелегального алкоголя в Москве
Саша Шева манипулирует Виктором Шароваровым с
S7 Space собирается построить орбитальный
Офицеры ВМС Украины пригрозили Порошенко
Новости «Дома-2»: Ольга Бузова, пытаясь помирить
Из Lamborghini Huracan сделали самую быструю
Huawei собирается представить свой первый
Полина Гагарина раскритикована фанатами за образ
Роскомнадзор продолжит блокировку ресурсов,
Седан Lexus ES нового поколения рассекретили на
Бывший муж Лизы Триандафилиди позволил ей больше
Анастасия Стоцкая не сидит на диетах из-за страха
Российская компания S7 Space собирается стать
Компания Ford запатентовала автомобиль-карусель
В России представлен бюджетный смартфон Huawei
Денис Мантуров рассказал об итогах краш-теста
Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш&#8205;
Белла Хадид обнажённым фото доказала, что у неё
Адвокаты Telegram обжаловали решение касательно
Просмотреть все новости