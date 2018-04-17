Ученые: Исследования кислорода поможет предотвратить массовое вымирание

Исследовательская группа, возглавляемая учеными из Аризонского государственного университета и финансируемая NASA, помогает понять причины столь масштабного вымирания и длительности восстановления экосистемы. Исследование возглавлялось аспирантом Школы изучения Земли и космического пространства АФН Фейфе Чжана.Для этого исследования группа ученых сосредоточилась на морских экосистемах, которые были уничтожены во время вымирания пермско-триасовых масс. Предыдущие исследования показали, что потеря растворенного кислорода в океанах Земли, эффект, называемый «морская аноксия», сыграл важную роль в событии массового вымирания. Команда хотела узнать, когда произошла аноксия, насколько она широко распространена и как долго она сохраняется после события исчезновения.Изучая вариации изотопов урана, зарегистрированных в карбонатах, ученые смогли вывести глобальную аноксию, происходящую по всему океану, с использованием образцов с одного обнажения. Эти осадки, собранные в современном Иране, были отложены 252-246 миллионов лет назад в относительно мелком тропическом океане около экватора.Полученные вариации изотопов урана дали команде ответы, которые они искали. Они смогли показать, что эпизоды исчезновения совпадают с импульсами океанской аноксии, обусловленными изменениями циркуляции океана и уровнями питательных веществ.«Это открытие, - говорит Чжан, - дает важные сведения о моделях океанических изменений окружающей среды и их основных причинах, которые в конечном счете были связаны с интенсивным потеплением климата во время раннего триаса».Открытие этой группы также привлекает внимание к возможным последствиям современного изменения климата, поскольку глобальное потепление является конечной движущей силой морской аноксии в раннем триасе.