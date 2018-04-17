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Уфолог рассмотрел рядом с МКС секретный космический корабль TR-3B

Виртуальный исследователь под ником kingwilly200 разместил на своем канал в YouTube фрагмент видеоролика, который был сделан 13 апреля этого года во время трансляции с МКС в режиме реального времени. Уфолог успел рассмотреть рядом со станцией секретный корабль TR-3B.

Уфолог рассмотрел рядом с МКС секретный космический корабль TR-3B


На ролике хорошо просматривается космический пейзаж, на фоне которого в свете закатных лучей видна МКС. Рядом со станцией также хорошо видна белая точка, появившаяся, по всей видимости с Земли, в последствии превратившаяся в несколько светящихся точек.

Если внимательно понаблюдать за розовыми огнями, которые периодически загораются в одних и тех же местах, можно предположить, что это огни какого-то крупного летающего объекта, по очертаниям напоминающего космический корабль.

Тайваньский уфо-специалист Скотт К. Уорринг также прокомментировал фрагмент видеоролика. Он поделился мнением о том, что объект, диаметр которого составляет 300 метров, может являться засекреченным космическим кораблем TR-3B.

Как известно, космический аппарат с кодовым названием TR-3B является засекреченной разработкой тактической разведки США, однако у такого знатока инопланетных цивилизаций, как Уорринг, на этот счет свое заключение.

Он считает, что TR-3B корабль представителей инопланетных цивилизаций, который воздушные силы США видоизменили для контроля над людьми. Более того, уфолог уверен, что секретный летательный аппарат сможет преодолеть расстояние от Земли до Луны за минуту.

По мнению скептиков, периодически зажигающиеся огни, сосредоточенные в одних и тех же местах, - всего лишь отражение от самой МКС, увеличенное искажениями атмосферы.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:23
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