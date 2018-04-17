Сжатие железа поможет ученым понять формирование структуры каменистых суперземель

Это открытие может быть использовано для оценки правдоподобного композиционного пространства для больших скалистых суперземель, как предпосылка для будущих моделей планетарных структур, которые, в свою очередь, могут быть использованы для помощи в определении планет, пригодных для обитания.Из более чем 4000 подтвержденных внесолнечных планет наиболее распространены так называемые «суперземли», превышающие радиус Земли в четыре раза. Экзопланеты такого размера в Солнечной системе отсутствуют, что наводит исследователей на мысль о совершенно другом формировании скалистых экзопланет в других планетарных системах.По словам физика из LLNL Рэя Смита, очень важно правильно определить структуру и состав этих суперземель, так как это может помочь более точно понять эволюцию планетарных систем в галактике Млечный Путь.Основополагающим требованием для ограничения состава экзопланет и внутренней структуры является точное определение свойств материала при экстремальных давлениях. Железо (Fe) является обильным элементом и, как доминирующая составляющая земных планетарных ядер, является ключевым материалом для изучения структур суперземель.Исследователи провели несколько лазерных экспериментов, которые используют методы сжатия рампы, чтобы обеспечить первое абсолютное уравнение измерений состояния Fe в условиях экстремального давления и плотности, обнаруженных в суперземных ядрах.«Наше исследование демонстрирует способность определять уравнения состояния и другие ключевые термодинамические свойства материалов планетарной сердцевины при давлениях значительно выше, чем у обычных статических методов. Такая информация имеет решающее значение для продвижения нашего понимания структуры и динамики больших каменных экзопланет и их эволюции». – сообщил Смит.