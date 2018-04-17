«Самая стильная мама года» Анна Седокова пришла на премию «Hello!» в облегающем боди и сетке на всё тело
«Самая стильная мама года» Анна Седокова пришла на вручение премии от журнала «Hello!» в облегающем боди и сетке на всё тело. Поклонники отрицательно отозвались о наряде певицы, отметив, что стоило бы надеть на себя побольше одежды.
Анна Седокова в этом году стала не просто гостьей на церемонии награждения журнала «Hello!», а пришла, чтобы получить заслуженную награду, как «Самая стильная мама года». Стоит отметить, что такое звание певица получила не просто так, ведь постоянно удивляет и радует публику своими шикарными образами, даже не думая придерживаться строгого классического стиля, как это делают многие мамы.
У поклонников Седоковой на этот счёт сложилось собственное мнение, особенно после того, как она блеснула на церемонии в облегающем боди, поверх которого была надета прозрачная сетка на всё тело. В Сети фолловеры пишут, что маме троих детей всё же стоило одеться скромнее, хотя бы на данное мероприятие.
Анна Седокова в этом году стала не просто гостьей на церемонии награждения журнала «Hello!», а пришла, чтобы получить заслуженную награду, как «Самая стильная мама года». Стоит отметить, что такое звание певица получила не просто так, ведь постоянно удивляет и радует публику своими шикарными образами, даже не думая придерживаться строгого классического стиля, как это делают многие мамы.
У поклонников Седоковой на этот счёт сложилось собственное мнение, особенно после того, как она блеснула на церемонии в облегающем боди, поверх которого была надета прозрачная сетка на всё тело. В Сети фолловеры пишут, что маме троих детей всё же стоило одеться скромнее, хотя бы на данное мероприятие.