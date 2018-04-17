«Самая стильная мама года» Анна Седокова пришла на премию «Hello!» в облегающем боди и сетке на всё тело

Анна Седокова в этом году стала не просто гостьей на церемонии награждения журнала «Hello!», а пришла, чтобы получить заслуженную награду, как «Самая стильная мама года». Стоит отметить, что такое звание певица получила не просто так, ведь постоянно удивляет и радует публику своими шикарными образами, даже не думая придерживаться строгого классического стиля, как это делают многие мамы.У поклонников Седоковой на этот счёт сложилось собственное мнение, особенно после того, как она блеснула на церемонии в облегающем боди, поверх которого была надета прозрачная сетка на всё тело. В Сети фолловеры пишут, что маме троих детей всё же стоило одеться скромнее, хотя бы на данное мероприятие.