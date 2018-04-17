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Учёные нашли в США останки домашних собак, живших 10 тысяч лет назад

Учёные обнаружили в США останки трёх домашних собак, возраст которых составляет 10 тысяч лет. Специалисты назвали этих приручённых животных наиболее древними питомцами людей в Северной и Южной Америке.

Учёные нашли в США останки домашних собак, живших 10 тысяч лет назад


Учёные нашли останки трёх домашних собак в ходе раскопок в штате Иллинойс. Исследования показали, что все животные были похоронены людьми. То, что на костях отсутствуют следы повреждений указывают на то, что собаки умерли естественным путём от старости. Специалисты смогли определить возраст приручённых животных благодаря проведению радиоуглеродного анализа дерева, найденного в захоронении.

Анализ показал, что обнаруженные собаки являются наиболее древними приручёнными животными на всей территории Америки. Питомцы жили 10 тысяч лет назад. Некоторые учёные поставили под сомнение результат анализа и занялись самостоятельным изучением захоронения. Обнаружение останков древних домашних собак позволяет получить представление о жизни людей в то время.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:30
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