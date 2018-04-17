Российский учёный обнаружил экзопланету в созвездии Большая Медведица

Сегодня, 17 апреля, в Иркутске пройдёт конференция, посвящённая открытию российским учёным экзопланеты в созвездии Большая Медведица. Мероприятие посетят известные российские астрономы. Ожидается, что специалисты обсудят в рамках конференции перспективы развития астрономии в РФ.Кирилл Иванов не скрывает, что в этом проекте он сотрудничал с зарубежными коллегами. Однако астрофизик первым сделал правильные расчёты и смог обосновать гипотезу о нахождении неизвестной горячей экзопланеты в созвездии Большая Медведица. Открытый объект получил название KPS-1b.