Российский учёный обнаружил экзопланету в созвездии Большая Медведица
Российский учёный Кирилл Иванов, работающий в обсерватории Иркутского университета, открыл новую экзопланету в созвездии Большая Медведица. Астрофизик назвал объект KPS-1b.
Сегодня, 17 апреля, в Иркутске пройдёт конференция, посвящённая открытию российским учёным экзопланеты в созвездии Большая Медведица. Мероприятие посетят известные российские астрономы. Ожидается, что специалисты обсудят в рамках конференции перспективы развития астрономии в РФ.
Кирилл Иванов не скрывает, что в этом проекте он сотрудничал с зарубежными коллегами. Однако астрофизик первым сделал правильные расчёты и смог обосновать гипотезу о нахождении неизвестной горячей экзопланеты в созвездии Большая Медведица. Открытый объект получил название KPS-1b.
Сегодня, 17 апреля, в Иркутске пройдёт конференция, посвящённая открытию российским учёным экзопланеты в созвездии Большая Медведица. Мероприятие посетят известные российские астрономы. Ожидается, что специалисты обсудят в рамках конференции перспективы развития астрономии в РФ.
Кирилл Иванов не скрывает, что в этом проекте он сотрудничал с зарубежными коллегами. Однако астрофизик первым сделал правильные расчёты и смог обосновать гипотезу о нахождении неизвестной горячей экзопланеты в созвездии Большая Медведица. Открытый объект получил название KPS-1b.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 11:37