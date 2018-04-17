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Volkswagen приступил к испытанию нового Golf

Накануне стало известно, что немецкие производители приступили к тестированию автомобиля Volkswagen Golf новой генерации. Восьмое поколение Volkswagen Golf появится в продаже на европейском рынке во втором полугодии текущего года.

Volkswagen приступил к испытанию нового Golf


Накануне в сети были опубликованы шпионские фотографии тестового автомобиля Volkswagen Golf, который фотошпионы запечатлели без камуфляжного покрытия. Данные фотографии рассказали много новой информации о новом хэтчбеке.

Внешний дизайн автомобиля не слишком изменился, передняя часть выглядит немного скучнее, чем у хэтчбека актуальной генерации, задние стойки расположены вертикально, из-за чего автомобиль кажется более квадратным.

Volkswagen Golf восьмого поколения построен на модульной платформе MQB. В конструкции используется много лёгких металлов, благодаря чему хэтчбек стал легче на 50 кг. Новая генерация Volkswagen Golf получит модификацию с «мягкой» гибридной системой с целью экономии топлива.

Фотошпионам удалось заглянуть и в салон нового автомобиля, где появилась полностью цифровая приборная панель. На центральной консоли есть пустое место предположительно здесь будет расположен дисплей информационно-развлекательной системы. Также прототип получит автоматическую трансмиссию.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:10
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