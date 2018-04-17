Volkswagen приступил к испытанию нового Golf

Накануне в сети были опубликованы шпионские фотографии тестового автомобиля Volkswagen Golf, который фотошпионы запечатлели без камуфляжного покрытия. Данные фотографии рассказали много новой информации о новом хэтчбеке.Внешний дизайн автомобиля не слишком изменился, передняя часть выглядит немного скучнее, чем у хэтчбека актуальной генерации, задние стойки расположены вертикально, из-за чего автомобиль кажется более квадратным.Volkswagen Golf восьмого поколения построен на модульной платформе MQB. В конструкции используется много лёгких металлов, благодаря чему хэтчбек стал легче на 50 кг. Новая генерация Volkswagen Golf получит модификацию с «мягкой» гибридной системой с целью экономии топлива.Фотошпионам удалось заглянуть и в салон нового автомобиля, где появилась полностью цифровая приборная панель. На центральной консоли есть пустое место предположительно здесь будет расположен дисплей информационно-развлекательной системы. Также прототип получит автоматическую трансмиссию.