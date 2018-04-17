Эксперты: Равность доходов влияет на замужество совместно проживающих пар

«Пары с большей вероятностью вступают в брак, когда достигают определенного уровня доходов, – сказал Ишидзука, исследующий семьи и социальное неравенство. – Экономически неблагополучные пары склонны отделяться».Новое исследование подтверждает теорию, согласно которой чем ближе пара к достижению экономических стандартов, связанных с браком, например, наличию достаточного количества средств для покупки дома, тем больше вероятность того, что партнеры поженятся.Ученые выяснили, что экономически неблагополучные пары очень ценят брак, но изо всех сил пытаются достичь того, что считают высоким экономическим стандартом, необходимым для вступления в брак.«Они хотят иметь дом и машину и достаточно сбережений, чтобы провести пышную свадьбу; они также желают иметь стабильную работу и стабильный доход», – сказал Ишидзука.Исследование показало, что сожительствующие пары, которые зарабатывают равную сумму денег, с большей вероятностью остаются вместе, чем пары с неравным заработком. «Равенство, похоже, способствует стабильности, – прокомментировал специалист. – Равенство в экономическом вкладе мужчин и женщин может удерживать партнеров вместе».Результаты нового исследования опубликованы в журнале «Демография».