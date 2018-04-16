АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Ученые Гарварда клонируют шерстистых мамонтов, чтобы спасти человечество

Используя ДНК из шерстяного экземпляра мамонта, прекрасно сохранившегося на льду в Сибири, ученый Гарварда Джордж Черч работает над созданием стада гибридов мамонтов-слонов, которые помогут спасти мир.

Ученые Гарварда клонируют шерстистых мамонтов, чтобы спасти человечество


Донором является маленькая самка по имени Люба, которая умерла чуть более 41 000 лет назад. Люба, как полагают ученые, была рождена всего лишь несколько недель назад, когда она упала в лунку и задохнулась от грязи. Она была найдена в 2007 году семьей оленеводов и в конечном итоге пробилась в лондонский музей естественной истории.

Черч и остальная часть команды Гарварда считают, что при редактировании ДНК Любы в живых слонов, будет создан гибрид, способный выжить в тундре. Первый гибрид был бы выращен в искусственной матке, подобной той, которая использовалась для выращивания детенышей овец. Черч возлагает надежды на возвращение стад мамонтов-гибридов в мир, что отменило бы часть ущерба окружающей среде, вызванного людьми.

«Без больших животных, прочищающих толстые изоляционные слои зимнего снега, экстремальный зимний холод не проникает в почву. Этот факт, в сочетании со значительно более теплым летом, ускоряет таяние вечной мерзлоты и выброса парниковых газов, которые были захвачены в течение тысячелетий ... Внедрение зернохранилищ в тундру порождает цикл питательных веществ, который позволяет травам выходить за пределы тундры флоры, превращая экосистему таким образом, который затем способствует сохранению зернохранилищ и трав». – объясняет ученый.
До сих пор Черч и его команда успешно разработали мутации для роста волос, производства жира и адаптации к климату, но спустя некоторое время они усовершенствуют геном, спродуцируют эмбрионы и начнут выращивать свою волосатую армию.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:38
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый способ представляет возможность
Нейросеть прошла обучение создания анимации по
Новые технологии ИИ могут «считать» эмоции на
В США срочно отзывают более 200 миллионов яиц
Представлен 5007-сильный гиперкар Devel Sixteen
Специалисты ВШЭ оценили ущерб экономике России
Ученые Гарварда клонируют шерстистых мамонтов,
29 апреля к Земле приблизится потенциально
NASA создает GPS-навигатор для космических
Российские экологи: Как Монголия загрязняет
В Красноярске детям можно ходить в школу с
Ученые обнаружили связь между постнатальным
Mercedes-Benz A-Class нового поколения в России
Дарья Пынзарь в красном наряде рассказала о
В сети опубликован тизер концепта DS DSX E-Tense
Измененные иммунные клетки очищают опухоль
Ксения Собчак решила, что сын Платон будет
В Домодедово золотые слитки пробили у самолета дно
Ученый приблизился к разгадке природы темной
В Британии грабитель из-за ветра остался без
Муж Ксении Бородиной показал ритуал кривляния
Алексей Кудряшов планирует найти скромную и
Лиза Триандафилиди специально избегает встреч с
Microsoft значительно ускорит установку
Саша Черно наконец-то признала свою полноту,
Google проводит эксперименты по возможностям ИИ
Олеся Лисовская и Вальтер Соломенцев вновь
Власти выделяют новые частоты для организации
Японский инженер создал гигантского пилотируемого
Сергей Лазарев показал в Instagram фото с мамой
Просмотреть все новости