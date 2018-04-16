Ученые Гарварда клонируют шерстистых мамонтов, чтобы спасти человечество

Донором является маленькая самка по имени Люба, которая умерла чуть более 41 000 лет назад. Люба, как полагают ученые, была рождена всего лишь несколько недель назад, когда она упала в лунку и задохнулась от грязи. Она была найдена в 2007 году семьей оленеводов и в конечном итоге пробилась в лондонский музей естественной истории.Черч и остальная часть команды Гарварда считают, что при редактировании ДНК Любы в живых слонов, будет создан гибрид, способный выжить в тундре. Первый гибрид был бы выращен в искусственной матке, подобной той, которая использовалась для выращивания детенышей овец. Черч возлагает надежды на возвращение стад мамонтов-гибридов в мир, что отменило бы часть ущерба окружающей среде, вызванного людьми.«Без больших животных, прочищающих толстые изоляционные слои зимнего снега, экстремальный зимний холод не проникает в почву. Этот факт, в сочетании со значительно более теплым летом, ускоряет таяние вечной мерзлоты и выброса парниковых газов, которые были захвачены в течение тысячелетий ... Внедрение зернохранилищ в тундру порождает цикл питательных веществ, который позволяет травам выходить за пределы тундры флоры, превращая экосистему таким образом, который затем способствует сохранению зернохранилищ и трав». – объясняет ученый.До сих пор Черч и его команда успешно разработали мутации для роста волос, производства жира и адаптации к климату, но спустя некоторое время они усовершенствуют геном, спродуцируют эмбрионы и начнут выращивать свою волосатую армию.