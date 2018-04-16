АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Измененные иммунные клетки очищают опухоль детского мозга, выявили ученые

Искусственные иммунные клетки человека могут победить смертельную педиатрическую опухоль головного мозга у мышиной модели, показало исследование из Медицинской школы Стэнфордского университета.

Измененные иммунные клетки очищают опухоль детского мозга, выявили ученые


Исследование представляет собой первый случай, когда серьезный рак ствола мозга (DIPG) был искоренен у мышей с опухолью. У мышей, чьи мозговые стволы были имплантированы человеческим DIPG, искусственные иммунные клетки, известные как Т-клетки рецептора химерного антигена или CAR-T-клетки, смогли устранить опухоли, оставив очень мало остаточных раковых клеток.

«Я был приятно удивлен, насколько хорошо это сработало. Мы дали CAR-T-клетки внутривенно, и они отследили мозг и очистили опухоль. Это был значительно более выраженный ответ, чем я ожидал», - сказала Мишель Мондже, доктор медицинских наук, доцент кафедры неврологии и старший автор исследования.

Чтобы начать исследование, ученые провели скрининг культур опухолей человека DIPG для поверхностных молекул, которые могли бы служить мишенями для CAR-T-клеток. В терапиях CAR-T, которые в настоящее время используются у людей, некоторые из иммунных клеток пациента удаляются, сконструированы для атаки поверхностного антигена на раковые клетки и возвращаются в тело пациента, где они нацелены на раковые клетки для разрушения. Клеточные поверхностные антигены представляют собой крупные молекулы, торчащие из клетки, которые помогают иммунной системе определить, является ли клетка безвредной или вредной.

Команда Мондже определила молекулу сахара, GD2, которая в изобилии находится на поверхности опухолей DIPG в 80 процентах случаев. Избыточная экспрессия сахара вызвана той же мутацией, которая стимулирует рост большинства опухолей DIPG, известных как мутация H3K27M, обнаруженная группой. Ученые уже десятилетиями знают, что уровни GD2 на некоторых других формах рака очень высоки, но его открытие на этой опухоли стало неожиданностью, сказал Маккалл, добавив: «Он скрывался на виду, а мы не знали».

Команда планирует перенести курс CAR-T в клинические испытания человека, но построит как можно больше гарантий, чтобы минимизировать риски для людей, которые участвуют, сказал Мондже. «Я думаю, что мы можем перенести дальнейшие исследования в клинику в ближайшее время, но это нужно сделать очень осторожно», - сказала она.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:11
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты ВШЭ оценили ущерб экономике России
Ученые Гарварда клонируют шерстистых мамонтов,
29 апреля к Земле приблизится потенциально
NASA создает GPS-навигатор для космических
Российские экологи: Как Монголия загрязняет
В Красноярске детям можно ходить в школу с
Ученые обнаружили связь между постнатальным
Mercedes-Benz A-Class нового поколения в России
Дарья Пынзарь в красном наряде рассказала о
В сети опубликован тизер концепта DS DSX E-Tense
Измененные иммунные клетки очищают опухоль
Ксения Собчак решила, что сын Платон будет
В Домодедово золотые слитки пробили у самолета дно
Ученый приблизился к разгадке природы темной
В Британии грабитель из-за ветра остался без
Муж Ксении Бородиной показал ритуал кривляния
Алексей Кудряшов планирует найти скромную и
Лиза Триандафилиди специально избегает встреч с
Microsoft значительно ускорит установку
Саша Черно наконец-то признала свою полноту,
Google проводит эксперименты по возможностям ИИ
Олеся Лисовская и Вальтер Соломенцев вновь
Власти выделяют новые частоты для организации
Японский инженер создал гигантского пилотируемого
Сергей Лазарев показал в Instagram фото с мамой
Маленькой дочери Таты и Валерия Блюменкранц
Ольга Бузова всю ночь зажигала вместе с
Алена Ашмарина создала новый образ для Марины
Названы лучшие бесплатные достопримечательности
«Рэмпейдж» стал лидером американского проката в
Просмотреть все новости