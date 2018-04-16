Измененные иммунные клетки очищают опухоль детского мозга, выявили ученые

Исследование представляет собой первый случай, когда серьезный рак ствола мозга (DIPG) был искоренен у мышей с опухолью. У мышей, чьи мозговые стволы были имплантированы человеческим DIPG, искусственные иммунные клетки, известные как Т-клетки рецептора химерного антигена или CAR-T-клетки, смогли устранить опухоли, оставив очень мало остаточных раковых клеток.«Я был приятно удивлен, насколько хорошо это сработало. Мы дали CAR-T-клетки внутривенно, и они отследили мозг и очистили опухоль. Это был значительно более выраженный ответ, чем я ожидал», - сказала Мишель Мондже, доктор медицинских наук, доцент кафедры неврологии и старший автор исследования.Чтобы начать исследование, ученые провели скрининг культур опухолей человека DIPG для поверхностных молекул, которые могли бы служить мишенями для CAR-T-клеток. В терапиях CAR-T, которые в настоящее время используются у людей, некоторые из иммунных клеток пациента удаляются, сконструированы для атаки поверхностного антигена на раковые клетки и возвращаются в тело пациента, где они нацелены на раковые клетки для разрушения. Клеточные поверхностные антигены представляют собой крупные молекулы, торчащие из клетки, которые помогают иммунной системе определить, является ли клетка безвредной или вредной.Команда Мондже определила молекулу сахара, GD2, которая в изобилии находится на поверхности опухолей DIPG в 80 процентах случаев. Избыточная экспрессия сахара вызвана той же мутацией, которая стимулирует рост большинства опухолей DIPG, известных как мутация H3K27M, обнаруженная группой. Ученые уже десятилетиями знают, что уровни GD2 на некоторых других формах рака очень высоки, но его открытие на этой опухоли стало неожиданностью, сказал Маккалл, добавив: «Он скрывался на виду, а мы не знали».Команда планирует перенести курс CAR-T в клинические испытания человека, но построит как можно больше гарантий, чтобы минимизировать риски для людей, которые участвуют, сказал Мондже. «Я думаю, что мы можем перенести дальнейшие исследования в клинику в ближайшее время, но это нужно сделать очень осторожно», - сказала она.