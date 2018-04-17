Новый прибор может измерять любые деформации «космических» материалов
Исследователями создана измерительная ячейка для изучения «поведения» материалов в условиях температур, показатели которых приближены к абсолютному нулю. Разработкой занимались специалисты института физики им. Л.В. Киренского, Красноярского научного центра СО РАН. Новая технология позволяет исследовать как металлические изделия, так и углепластик, а так же клеящие материалы, которые нашли применение при строительстве конструкций космических аппаратов.
Известно, что при условии постоянного изменения температур, испытывает соответствующую деформацию и любое вещество. Например, при повышении температуры, металлы расширяются, в то же время, при действии электрического поля, им свойственны механические деформации. В таких условиях специалистам, проектирующим космические аппараты, приходится предъявлять повышенные требования к устойчивости структуры используемых материалов. Обстоятельства требуют точного определения, каким изменениям подвержены вещества, находящиеся под влиянием факторов различного происхождения.
С этой целью, российскими физиками запатентована разработка модели измерительной ячейки, названной учеными - «дилатометр». Подобная технология позволяет проводить высокоточные вычисления при измерении твердых тел, под воздействием на них сверхмалых деформирующих сил. Причем это возможно при температурах от минус 270 до 80 градусов Цельсия.
Известно, что при условии постоянного изменения температур, испытывает соответствующую деформацию и любое вещество. Например, при повышении температуры, металлы расширяются, в то же время, при действии электрического поля, им свойственны механические деформации. В таких условиях специалистам, проектирующим космические аппараты, приходится предъявлять повышенные требования к устойчивости структуры используемых материалов. Обстоятельства требуют точного определения, каким изменениям подвержены вещества, находящиеся под влиянием факторов различного происхождения.
С этой целью, российскими физиками запатентована разработка модели измерительной ячейки, названной учеными - «дилатометр». Подобная технология позволяет проводить высокоточные вычисления при измерении твердых тел, под воздействием на них сверхмалых деформирующих сил. Причем это возможно при температурах от минус 270 до 80 градусов Цельсия.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 02:00