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Новый прибор может измерять любые деформации «космических» материалов

Исследователями создана измерительная ячейка для изучения «поведения» материалов в условиях температур, показатели которых приближены к абсолютному нулю. Разработкой занимались специалисты института физики им. Л.В. Киренского, Красноярского научного центра СО РАН. Новая технология позволяет исследовать как металлические изделия, так и углепластик, а так же клеящие материалы, которые нашли применение при строительстве конструкций космических аппаратов.

Известно, что при условии постоянного изменения температур, испытывает соответствующую деформацию и любое вещество. Например, при повышении температуры, металлы расширяются, в то же время, при действии электрического поля, им свойственны механические деформации. В таких условиях специалистам, проектирующим космические аппараты, приходится предъявлять повышенные требования к устойчивости структуры используемых материалов. Обстоятельства требуют точного определения, каким изменениям подвержены вещества, находящиеся под влиянием факторов различного происхождения.
Новый прибор может измерять любые деформации «космических» материалов


С этой целью, российскими физиками запатентована разработка модели измерительной ячейки, названной учеными - «дилатометр». Подобная технология позволяет проводить высокоточные вычисления при измерении твердых тел, под воздействием на них сверхмалых деформирующих сил. Причем это возможно при температурах от минус 270 до 80 градусов Цельсия.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 02:00
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