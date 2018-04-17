Новый прибор может измерять любые деформации «космических» материалов

Известно, что при условии постоянного изменения температур, испытывает соответствующую деформацию и любое вещество. Например, при повышении температуры, металлы расширяются, в то же время, при действии электрического поля, им свойственны механические деформации. В таких условиях специалистам, проектирующим космические аппараты, приходится предъявлять повышенные требования к устойчивости структуры используемых материалов. Обстоятельства требуют точного определения, каким изменениям подвержены вещества, находящиеся под влиянием факторов различного происхождения.С этой целью, российскими физиками запатентована разработка модели измерительной ячейки, названной учеными - «дилатометр». Подобная технология позволяет проводить высокоточные вычисления при измерении твердых тел, под воздействием на них сверхмалых деформирующих сил. Причем это возможно при температурах от минус 270 до 80 градусов Цельсия.