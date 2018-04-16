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В Красноярске детям можно ходить в школу с собаками

В двух школах Красноярска проводят необычный эксперимент: ученикам разрешили приходить на занятия с собаками. С ними дети занимаются на физкультуре и танцах.
В Красноярске детям можно ходить в школу с собаками


Четвероногие друзья сопровождают школьников на физкультуре и танцах. Как говорят психологи, с точки зрения физического и эмоционального состояния ребят такое нововведение очень полезно.

Красноярские школьники, чьи школы участвуют в этом эксперименте, были в восторге от новых правил. Не успевают закончиться перемены, а дети уже крутятся рядом с животными. Педагог-кинолог учит школьников правильному обращению с четвероногим другом: как правильно гладить, подходить, давать руку для знакомства. И знания дети получают не только в теории, но и закрепляют на практике. В этих школах дважды в неделю даже приглашают собак-воспитателей.

Педагог-киноголог одной из школ рассказала, что дети учатся правильно ездить с собакой в транспорте, посещать общественные места, делать прививки и многое другое.

Сначала этим основам обучались старшеклассники, а сейчас учат и детей из младшего звена.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:45
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