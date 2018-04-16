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Ученые выявили гены, вызывающие депрессию

Учеными было обнаружено около 80 генов, которые могут быть связаны с депрессией. Выводы могут помочь объяснить, почему некоторые люди могут подвергаться более высокому риску развития состояния, говорят исследователи.

Ученые выявили гены, вызывающие депрессию


Эксперты говорят, что исследование может также помочь исследователям разработать лекарства для решения проблем психического здоровья.

Ученые, возглавляемые Эдинбургским университетом, проанализировали данные британского Biobank - исследовательского ресурса, содержащего информацию о здоровье и генетической информации для полумиллиона человек. Они проверили генетический код 300 000 человек, чтобы определить области ДНК, которые могут быть связаны с депрессией.

Известно, что некоторые из точечных генов участвуют в функции синапсов, крошечных соединителей, позволяющие клеткам мозга взаимодействовать друг с другом посредством электрических и химических сигналов.

Профессор Эндрю Макинтош из Университета Эдинбургского центра клинических наук о головном мозге сказал: «Депрессия является распространенным и часто тяжелым заболеванием, поражающим миллионы людей во всем мире. Эти новые результаты помогают нам лучше понять причины депрессии и показать, как исследование UK Biobank и исследования больших данных помогли продвинуть исследования в области психического здоровья.

Мы надеемся, что растущий потенциал исследований в области здравоохранения поможет нам добиться значительных успехов в нашем понимании депрессии в ближайшие годы».

Доктор Дэвид Ховард, научный сотрудник Центра клинических исследований мозга Университета Эдинбурга и ведущий автор исследования, сказал: «В этом исследовании определены гены, потенциально увеличивающие риск депрессии, добавляя доказательства того, что это частично генетическое заболевание. Выводы также дают новые подсказки причинам депрессии, и мы надеемся, что это сузит поиск методов лечения, которые могли бы помочь людям, живущим с этим заболеванием».
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 12:31
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