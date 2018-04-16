Ученые выявили гены, вызывающие депрессию

Эксперты говорят, что исследование может также помочь исследователям разработать лекарства для решения проблем психического здоровья.Ученые, возглавляемые Эдинбургским университетом, проанализировали данные британского Biobank - исследовательского ресурса, содержащего информацию о здоровье и генетической информации для полумиллиона человек. Они проверили генетический код 300 000 человек, чтобы определить области ДНК, которые могут быть связаны с депрессией.Известно, что некоторые из точечных генов участвуют в функции синапсов, крошечных соединителей, позволяющие клеткам мозга взаимодействовать друг с другом посредством электрических и химических сигналов.Профессор Эндрю Макинтош из Университета Эдинбургского центра клинических наук о головном мозге сказал: «Депрессия является распространенным и часто тяжелым заболеванием, поражающим миллионы людей во всем мире. Эти новые результаты помогают нам лучше понять причины депрессии и показать, как исследование UK Biobank и исследования больших данных помогли продвинуть исследования в области психического здоровья.Мы надеемся, что растущий потенциал исследований в области здравоохранения поможет нам добиться значительных успехов в нашем понимании депрессии в ближайшие годы».Доктор Дэвид Ховард, научный сотрудник Центра клинических исследований мозга Университета Эдинбурга и ведущий автор исследования, сказал: «В этом исследовании определены гены, потенциально увеличивающие риск депрессии, добавляя доказательства того, что это частично генетическое заболевание. Выводы также дают новые подсказки причинам депрессии, и мы надеемся, что это сузит поиск методов лечения, которые могли бы помочь людям, живущим с этим заболеванием».