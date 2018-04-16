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С помощью космических телескопов японские медики собираются бороться с раком

Японские ученые рассчитывают в будущем использовать технологии космических телескопов для диагностирования онкологических заболеваний. По словам медиков из Японии, в космическом приборостроении используются самые точные устройства, которые могут быстрее найти у человека раковые клетки и тем самым повысить шансы на полное выздоровление.

С помощью космических телескопов японские медики собираются бороться с раком


Несколько экспериментов с применением технологий телескопического наблюдения для выявления злокачественных клеток специалисты провели на животных и результаты исследований их полностью удовлетворили.

Ученые пришли к выводу, что использование технологий космических телескопов намного эффективней, нежели использование традиционной медицинской техники. Телескопические технологии выявляют злокачественные клетки на самых ранних стадиях развития.

В опытах японские ученые использовали мощности спутника Hitomi, основной задачей которого является наблюдение за струями, испускаемыми черными дырами. Практическое применение спутниковых технологий в медицине может начаться в ближайшем будущем.
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Технологии / Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 15:40
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