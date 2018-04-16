С помощью космических телескопов японские медики собираются бороться с раком

Несколько экспериментов с применением технологий телескопического наблюдения для выявления злокачественных клеток специалисты провели на животных и результаты исследований их полностью удовлетворили.Ученые пришли к выводу, что использование технологий космических телескопов намного эффективней, нежели использование традиционной медицинской техники. Телескопические технологии выявляют злокачественные клетки на самых ранних стадиях развития.В опытах японские ученые использовали мощности спутника Hitomi, основной задачей которого является наблюдение за струями, испускаемыми черными дырами. Практическое применение спутниковых технологий в медицине может начаться в ближайшем будущем.