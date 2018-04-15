В конце апреля пройдет метеорный поток Лириды

Пик метеорного потока Лириды припадет на 22-23 апреля. Лучше всего он будет виден за несколько часов до рассвета. Однако метеорный дождь душ начинается уже завтра вечером 16 апреля 2018 года и продлится до 25 апреля 2018 года.Метеорный поток Лириды получил свое название от созвездия Лиры, его можно обнаружить в восточной части неба. Метеорный поток просто излучается из этого созвездия.Конечно, метеоры будут падать по всему небу, но найти Лиру или ее самую яркую звезду, Вегу, - это хороший способ увидеть метеорный дождь во всей красе. Вега - одна из самых ярких звезд в северном полушарии, она сине-белого цвета, с небольшим параллелограммом звезд, сгущенных вокруг нее.Одна из причин того, что лиридный дождь последователен каждый год, является то, что метеоры - крошечные фрагменты кометы Тэтчер (официально названой C / 1861 G1), имеющей устойчивую орбиту через Солнечную систему и оставляющую большую массу частиц на Земле. Сама комета имеет орбиту 415 лет и в последний раз была замечена в 1861 году. Следующий ее пролет состоится в 2276 году.Чуть чаще встречаются вспышки лиридных метеоров, которые возникли за несколько лет. Во время всплесков можно увидеть до 100 лиридных метеоров каждый час во время пика.