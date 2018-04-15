В конце апреля пройдет метеорный поток Лириды
В конце апреля будет хороший шанс увидеть несколько стреляющих звезд, так как в этом году проходит метеорный дождь Лириды.
Пик метеорного потока Лириды припадет на 22-23 апреля. Лучше всего он будет виден за несколько часов до рассвета. Однако метеорный дождь душ начинается уже завтра вечером 16 апреля 2018 года и продлится до 25 апреля 2018 года.
Метеорный поток Лириды получил свое название от созвездия Лиры, его можно обнаружить в восточной части неба. Метеорный поток просто излучается из этого созвездия.
Конечно, метеоры будут падать по всему небу, но найти Лиру или ее самую яркую звезду, Вегу, - это хороший способ увидеть метеорный дождь во всей красе. Вега - одна из самых ярких звезд в северном полушарии, она сине-белого цвета, с небольшим параллелограммом звезд, сгущенных вокруг нее.
Одна из причин того, что лиридный дождь последователен каждый год, является то, что метеоры - крошечные фрагменты кометы Тэтчер (официально названой C / 1861 G1), имеющей устойчивую орбиту через Солнечную систему и оставляющую большую массу частиц на Земле. Сама комета имеет орбиту 415 лет и в последний раз была замечена в 1861 году. Следующий ее пролет состоится в 2276 году.
Чуть чаще встречаются вспышки лиридных метеоров, которые возникли за несколько лет. Во время всплесков можно увидеть до 100 лиридных метеоров каждый час во время пика.
Пик метеорного потока Лириды припадет на 22-23 апреля. Лучше всего он будет виден за несколько часов до рассвета. Однако метеорный дождь душ начинается уже завтра вечером 16 апреля 2018 года и продлится до 25 апреля 2018 года.
Метеорный поток Лириды получил свое название от созвездия Лиры, его можно обнаружить в восточной части неба. Метеорный поток просто излучается из этого созвездия.
Конечно, метеоры будут падать по всему небу, но найти Лиру или ее самую яркую звезду, Вегу, - это хороший способ увидеть метеорный дождь во всей красе. Вега - одна из самых ярких звезд в северном полушарии, она сине-белого цвета, с небольшим параллелограммом звезд, сгущенных вокруг нее.
Одна из причин того, что лиридный дождь последователен каждый год, является то, что метеоры - крошечные фрагменты кометы Тэтчер (официально названой C / 1861 G1), имеющей устойчивую орбиту через Солнечную систему и оставляющую большую массу частиц на Земле. Сама комета имеет орбиту 415 лет и в последний раз была замечена в 1861 году. Следующий ее пролет состоится в 2276 году.
Чуть чаще встречаются вспышки лиридных метеоров, которые возникли за несколько лет. Во время всплесков можно увидеть до 100 лиридных метеоров каждый час во время пика.