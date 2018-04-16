Онкологи рассказали, как можно самому определить рак

На первых порах излечение от рака не только возможно, но еще и не так сложно. Поэтому важно обращать внимание на сигналы своего организма, чтобы не пропустить важные звоночки.Так, врачи отмечают, что раннюю стадию онкологии можно определить по внезапной потере массы тела. Кроме того, частые головокружения и головные боли, сонливость, высокая температура и повышенная утомляемость – также могут указывать на развитие онкологии. Подозрения должны вызвать диарея вместе с нарушением пищеварения.Как уточняют специалисты, все эти признаки или же какие-то по отдельности не говорят об обязательном наличии рака. Но эти симптомы – повод провериться у квалифицированного специалиста и пройти тщательное обследование.Но в то же время специалисты советуют не ждать появления симптомов опасного заболевания, а заранее обращаться в лечебное учреждение и проводить профилактические мероприятия.Ранее ученые пришли к выводу, органические соединения, которыми богаты ягоды, помогают победить рак.