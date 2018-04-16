Физики получили возможность управления электронными свойствами графена

Разработчики из Франции, при проведении исследований, отошли от работы с линейной структурой графена, стандартно используемой физиками всего мира. Экспертами осуществлено растягивание состава слоев указанного ультратонкого вещества, причем независимо друг от друга. Итоги привели к образованию областей, состоящих из так называемых запрещенных плоских зон. Толщина графена, равная всего одному атому, позволяет данному материалу отличается от прочих супер проводимостью. Цель французских специалистов заключалась в увеличении проводимости графена, путем неодинаковых вытягиваний его слоев.Открытие нельзя назвать революционным. Многие эксперты предполагают, что полученные в этом исследовании данные, помогут в дальнейших изучениях подобных веществ, с возможностью прогноза поведения структуры, свойства которой заданы заранее.