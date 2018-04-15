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Курс валют на 14.04.2018

Прогноз эксперта о курсе рубля: При ужесточении санкций - рубль будет падать

В настоящее время нет угрозы существенного ослабления рубля, считает экономист Степан Демура. Однако при падении цены на нефть и ужесточении антироссийских санкций национальная валюта существенно обесценится.

Многие специалисты в области экономики считают, что опубликование апрельского санкционного списка российских компаний и предпринимателей показала олигархам, что их благополучное экономическое положение может быть в любой момент дестабилизировано, а компания разорена. Это утверждение поддержал и экономист Степан Демура. Он считает, что в настоящее время, "апрельский список" не вызовет обвала экономики, однако может разорить олигархов.

Прогноз эксперта о курсе рубля: При ужесточении санкций - рубль будет падать


Такое положение вызвано кратковременным подорожанием нефти свыше $70 за баррель, а также тем, что часть зарубежных спекулянтов еще не почувствовало опасности игры с российскими ценными бумагами и продолжает скупать российские долговые обязательства. По словам Демуры это благоприятное положение в любой момент может закончиться при определенных условиях:при падении цены на углеводороды; введении американским правительством квотирования поставок нефти и газа из России; расширением санкционного списка за счет фамилий более значимых предпринимателей. В этом случае прогноз в 125-250 рублей за $1 станет реальностью - говорит Демура.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 21:00
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