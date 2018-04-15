Прогноз эксперта о курсе рубля: При ужесточении санкций - рубль будет падать

Многие специалисты в области экономики считают, что опубликование апрельского санкционного списка российских компаний и предпринимателей показала олигархам, что их благополучное экономическое положение может быть в любой момент дестабилизировано, а компания разорена. Это утверждение поддержал и экономист Степан Демура. Он считает, что в настоящее время, "апрельский список" не вызовет обвала экономики, однако может разорить олигархов.Такое положение вызвано кратковременным подорожанием нефти свыше $70 за баррель, а также тем, что часть зарубежных спекулянтов еще не почувствовало опасности игры с российскими ценными бумагами и продолжает скупать российские долговые обязательства. По словам Демуры это благоприятное положение в любой момент может закончиться при определенных условиях:при падении цены на углеводороды; введении американским правительством квотирования поставок нефти и газа из России; расширением санкционного списка за счет фамилий более значимых предпринимателей. В этом случае прогноз в 125-250 рублей за $1 станет реальностью - говорит Демура.