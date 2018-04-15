Учёные: Орехи эффективны в борьбе с раком
Учёные провели исследование, показавшее, что орехи эффективны при борьбе с онкологией. Регулярное употребление грецкого ореха, миндаля, фундука и кешью помогло в лечении рака толстой кишки.
Учёные провели исследование, в котором задействовали 826 человек, борющихся с раком. Специалистов интересовало, как употребление орехов сказывается на реабилитации и выживании пациентов. Участники эксперимента тщательно конспектировали, какую пищу они употребляли в течение дня. Также они не должны были во время опыта проходить курс химиотерапии.
Исследования показали, что 42% участников, регулярно употреблявших 2-3 горсти орехов, почувствовали улучшение самочувствия. Добровольцы добавили в свой рацион грецкий орех, миндаль, фундук, кешью и орехи пекан. Эти продукты позволили сократить потребление подслащённой воды и сахара. Орехи очень полезны за счёт содержания марганца и магния. Учёные доказали, что рацион играет важную роль в борьбе с раком.
Учёные провели исследование, в котором задействовали 826 человек, борющихся с раком. Специалистов интересовало, как употребление орехов сказывается на реабилитации и выживании пациентов. Участники эксперимента тщательно конспектировали, какую пищу они употребляли в течение дня. Также они не должны были во время опыта проходить курс химиотерапии.
Исследования показали, что 42% участников, регулярно употреблявших 2-3 горсти орехов, почувствовали улучшение самочувствия. Добровольцы добавили в свой рацион грецкий орех, миндаль, фундук, кешью и орехи пекан. Эти продукты позволили сократить потребление подслащённой воды и сахара. Орехи очень полезны за счёт содержания марганца и магния. Учёные доказали, что рацион играет важную роль в борьбе с раком.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:30