Учёные: Четыре чашки кофе могут стать смертельной дозой для человека
Учёные из Университета Южной Каролины провели исследования, которые помогли определить смертельную дозу кофе для человека. Оказалось, что четыре чашки бодрящего напитка способны в два раза повысить вероятность внезапной смерти.
Учёные на протяжении многих лет спорят о вреде и пользе кофе. Последние исследования показали, что напиток может оказаться смертельным для человека. Специалисты выяснили, что выброс в кровь адреналина, спровоцированный кофеином, может блокировать высвобождение инсулина. В связи с этим, четыре чашки кофе, выпитые за один день, могут в два раза повысить вероятность смерти.
Учёные сообщают, что выводы о смертельной дозе кофе были сделаны на основании исследования, в котором было задействовано 44 тысячи человек, возрастом 20-87 лет. Специалисты отмечают, что на вероятность смерти оказывают и другие факторы: наличие вредных привычек и образ жизни человека.
Учёные на протяжении многих лет спорят о вреде и пользе кофе. Последние исследования показали, что напиток может оказаться смертельным для человека. Специалисты выяснили, что выброс в кровь адреналина, спровоцированный кофеином, может блокировать высвобождение инсулина. В связи с этим, четыре чашки кофе, выпитые за один день, могут в два раза повысить вероятность смерти.
Учёные сообщают, что выводы о смертельной дозе кофе были сделаны на основании исследования, в котором было задействовано 44 тысячи человек, возрастом 20-87 лет. Специалисты отмечают, что на вероятность смерти оказывают и другие факторы: наличие вредных привычек и образ жизни человека.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:45