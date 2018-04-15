Учёные: Четыре чашки кофе могут стать смертельной дозой для человека

Учёные на протяжении многих лет спорят о вреде и пользе кофе. Последние исследования показали, что напиток может оказаться смертельным для человека. Специалисты выяснили, что выброс в кровь адреналина, спровоцированный кофеином, может блокировать высвобождение инсулина. В связи с этим, четыре чашки кофе, выпитые за один день, могут в два раза повысить вероятность смерти.Учёные сообщают, что выводы о смертельной дозе кофе были сделаны на основании исследования, в котором было задействовано 44 тысячи человек, возрастом 20-87 лет. Специалисты отмечают, что на вероятность смерти оказывают и другие факторы: наличие вредных привычек и образ жизни человека.