Институт космических исследований РАН собирается возобновить проект «Ионозонд»
По словам представителей Института космических исследований РАН, в скором времени должны возобновиться работы по созданию новой системы космических аппаратов, которые будут работать в рамках проекта «Ионозонд». Целью данного проекта является изучение ионосферы Земли, а также влияние Солнца на нее.
Стоит отметить, что концепция программы «Ионозонд» разрабатывалась в начале столетия, а в 2013 году работы прекратились. Затем уже в 2015 году правительство России включило этот космический проект в список приоритетных.
Отмечается, что система будет состоять из двух аппаратов «Ионосфера» и одного спутника «Зонд». Первая пара займется исследование ионосферы Земли и всех процессов, которые в ней происходят. Их выведут на солнечно-синхронную орбиту. «Зонд» выведут на околокруговую солнечно-синхронную орбиту, чтобы он изучал Солнце.
Первые запуски по проекту «Ионозонд назначены на 2023 год.
Стоит отметить, что концепция программы «Ионозонд» разрабатывалась в начале столетия, а в 2013 году работы прекратились. Затем уже в 2015 году правительство России включило этот космический проект в список приоритетных.
Отмечается, что система будет состоять из двух аппаратов «Ионосфера» и одного спутника «Зонд». Первая пара займется исследование ионосферы Земли и всех процессов, которые в ней происходят. Их выведут на солнечно-синхронную орбиту. «Зонд» выведут на околокруговую солнечно-синхронную орбиту, чтобы он изучал Солнце.
Первые запуски по проекту «Ионозонд назначены на 2023 год.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:40