Институт космических исследований РАН собирается возобновить проект «Ионозонд»

Стоит отметить, что концепция программы «Ионозонд» разрабатывалась в начале столетия, а в 2013 году работы прекратились. Затем уже в 2015 году правительство России включило этот космический проект в список приоритетных.Отмечается, что система будет состоять из двух аппаратов «Ионосфера» и одного спутника «Зонд». Первая пара займется исследование ионосферы Земли и всех процессов, которые в ней происходят. Их выведут на солнечно-синхронную орбиту. «Зонд» выведут на околокруговую солнечно-синхронную орбиту, чтобы он изучал Солнце.Первые запуски по проекту «Ионозонд назначены на 2023 год.