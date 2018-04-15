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Ученые: Огромный кратер на Марсе предположительно является частью супервулкана

Специалисты NASA заинтересовались полученными изображениями кратера Ismenia Patera, сделанные автоматическим зондом Mars Express. Образование расположено на Марсе и ученых, прежде всего, интересует его происхождение.

Ученые: Огромный кратер на Марсе предположительно является частью супервулкана


Согласно одной из гипотез, кратер Ismenia Patera на Марсе образовался в результате падения астероидного тела, что для Красной планеты является обычным делом. Однако некоторые ученые поставили данную теорию под сомнение, так как скалистые образования, находящиеся по центру кратера, навевают на мысль о том, что он является остатком угасшего супервулкана. Эксперты считают, что извержения были настолько мощными, что вулкан уничтожил сам себя, оставив лишь этот кратер диаметром в 75 километров.

Ученые: Огромный кратер на Марсе предположительно является частью супервулкана


Фотоснимки кратера Ismenia Patera были сделаны автоматическим аппаратом Mars Express в начале января 2018 года. Дальнейшее его исследование поможет ученым полнее составить карту марсианского ландшафта, что в будущем окажется полезным во время колонизации Красной планеты.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:15
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