Ученые: Огромный кратер на Марсе предположительно является частью супервулкана

Согласно одной из гипотез, кратер Ismenia Patera на Марсе образовался в результате падения астероидного тела, что для Красной планеты является обычным делом. Однако некоторые ученые поставили данную теорию под сомнение, так как скалистые образования, находящиеся по центру кратера, навевают на мысль о том, что он является остатком угасшего супервулкана. Эксперты считают, что извержения были настолько мощными, что вулкан уничтожил сам себя, оставив лишь этот кратер диаметром в 75 километров.Фотоснимки кратера Ismenia Patera были сделаны автоматическим аппаратом Mars Express в начале января 2018 года. Дальнейшее его исследование поможет ученым полнее составить карту марсианского ландшафта, что в будущем окажется полезным во время колонизации Красной планеты.