Многие сказочные персонажи из русского фольклора в реальности оказались восставшими из могил мертвецами

Прежде всего, они боялись встретиться с навьями, потому что, эта категория лиц закончила свою жизнь неправильными способами. Сюда также относились некрещеные младенцы и долгожители, питающиеся энергиями молодых членов семьи. Жуткие существа выходили на улицу вечерами и уничтожали любого смельчака, оказавшегося у них на пути. Даже днем эти монстры могли покидать свою могилу, оставаясь невидимыми для людских глаз. Чтобы избавиться от злого создания, нужно было всегда иметь при себе святую воду, а после окропления оно превращается в ангела, защищающего своего спасителя.Кикиморы тоже часто упоминаются в сказках, представляя собою уродливую старуху с выпученными глазами и телом, покрытым шерстью. Иногда у нее вместо ног были видны лапы курицы, а также это существо могло появиться в доме, притворившись маленькой девочкой. Только быстрая походка выдавала истинную натуру такого гостя, жившего в домах людей. Чудовища любили жить в пустых помещениях или на болотах, занимаясь различными вредными вещами. Они могли спутать пряжу или выщипать перья у птиц, но еще мешали спать хозяевам и устраивали беспорядки в комнатах. Чаще всего ими становились мертвые дети или задушенные своими родителями, а дальше эти зомби начинали мстить за свою неудавшуюся жизнь.Упыри немного напоминают вампиров, но имеют острые зубы, после чего могут поедать плоть жертвы и пить ее кровь. Они покидают кладбище ночами, пробираясь в дома, а потом после кровавой трапезы возвращаются назад. Ими становились после смерти маньяки, что также относится к колдунам и еретикам. Русалки тоже часто упоминаются в различных историях, но ими становятся молодые девушки, которые умерли перед свадьбой или утопились в воде. Описания этих существ отмечают бледную кожу и хвост рыбы вместо ног, а также особое внимание уделяют длинным волосам, которые являются предметом гордости загубленных душ. Русалки любят сидеть на берегах и расчесывать их гребнями, вот только встреча с такими красавицами становится опасной для живого человека. Они могут быстро защекотать любителя приключений или утопить в водоеме, а также вынуждены развлекаться, таким образом, до конца света, когда мертвые особы снова станут людьми. Но самыми страшными видами обитательниц подводного мира стали фараонки, которые не просто пугали свидетелей события, но и питались их мясом.Название особых русалок связано с египетскими событиями, относящимися к чуду Моисея. Когда он перевел свой народ через Красное море, войска фараона бросились в погоню и были поглощены пучиной. Они превратились в этих ужасных созданий, среди которых есть женщины и домашние животные. Историки связывают таких персонажей с появлением христианства, когда язычники подвергались гонениям, но внешний вид особей внушал ужас. Вместо головы у них были только нос и зубы, а все остальное туловище покрывали перья. Хриплые голоса русалок пугали моряков, хотя они не жалуют солнечную погоду и ждут приближение шторма, чтобы уцепиться за борт корабля и спросить людей о наступлении Апокалипсиса. При положительном ответе они сразу отпускают их с миром, но ночами могут напасть на путников и устроить себе пир.