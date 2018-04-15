Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной

Уже есть список классификации НЛО, куда вошли объекты, имеющие 100- сантиметровый диаметр, которые вылетают из больших аналогов на малой высоте. Затем 3-метровые корабли часто любят приземляться на Землю и тоже показывают себя свидетелям событий. Аппараты 40-метрового диаметра постоянно посещают разные страны, появляясь из разных слоев атмосферы, или находясь за ее пределами. Самые внушительные гиганты любят расположиться возле светила и неохотно позируют перед камерами спутников. Кроме того, эксперты нашли у всех категорий группы, относящиеся к строению внеземных технологий. Самыми популярными стали летающие тарелки, после которых идут сигары, волчки и треугольники, что также относится к другим геометрическим фигурам. В последнее время пришельцы стали показывать на небе черные кольца, напоминающие сгустки дыма или обилие насекомых. Также они различно возникают перед глазами изумленных людей, двигаясь на большой скорости или совершая невероятные пируэты. Некоторые аппараты могут материализоваться из отдельных частиц, после чего просто растворяются в воздухе. Кубические аналоги предпочитают выходить из открытых порталов в иное измерение, а про аномалии возле небесных тел вообще нет сведений, потому что, их просто замечают рядом с выбранными планетами.Многие эксперты после такого внушительного описания видов НЛО невольно стали задавать вопросы, касающиеся их принадлежности к одной цивилизации. Но тогда зачем гуманоидам изобретать различные конструкции, чтобы просто посетить Землю. Там есть существенные отличия, принадлежащие разным внеземным существам, хотя описания особ, имевших контакты с такими гостями, относятся к серым инопланетянам и рептилоидам. Также есть упоминания о пернатых и змееподобных чудовищах, так что возле нашей планеты могут периодически появляться пять внеземных рас. Но что может привлекать их в этом месте? Многие ученые упоминают о грядущей колонизации территории и добыче полезных ресурсов, только они в изобилии имеются на других небесных телах без присутствия живых существ, только мешающих гуманоидам. Затем вопрос захвата мира землян тоже проблематичен, так как условия жизни не подходят для космических созданий. Наш воздух может стать для них ядом, но еще нужно придумать, что делать с населением. Им проще найти для таких целей спокойные планеты, где можно построить свои города, но пока инопланетные базы скрываются от людских глаз в недоступных местах. Большинство исследователей после таких фактов сделали выводы, что НЛО не собираются задерживаться здесь до конца дней, а только совершают вынужденные посадки перед полетами в другие галактики.Солнечная система вместе с рукавом Ориона является частью Млечного пути, и располагается ближе к его краю. На расстоянии 3000 световых лет расположены два галактических рукава, так что любители межзвездных путешествий могут совершать такие перелеты с помощью своих технологий, а мы стали просто перевалочным пунктом. Внеземные гости рассматривают планету, как небольшое поселение на оживленной дороге, имеющее отличный природный источник энергии для заправки в виде Солнца. Ее можно получить возле объекта, пополняя запасы топлива из недр, пока уфологи рассматривают фото новой аномалии. В это время пассажиры могут себе позволить небольшие развлечения, наблюдая за жизнью примитивных собратьев, выходящих в космос на древних кораблях. Потому во время экскурсии НЛО может показать себя во всей красе, считая людей аналогами животных в зоопарке. Можно обратить внимание на теорию искусственного происхождения спутника Земли, который действительно отличается от своих аналогов идеальными формами орбиты.До первых полетов ученые считали, что поверхность Луны покрыта слоями пыли, образованными с древних времен, но потом были в шоке, когда их теория не подтвердилась. Сразу возникла версия, что объект просто доставили сюда из космического пространства, что также относится к его малой плотности. Расчеты показали, что она имеет 60% по сравнению с нашей планетой, но внутри есть огромные полости. Возможно, они служили пришельцам своеобразными вокзалами, пока пилоты проводили заправку, а также отсюда можно было на летающих тарелках посетить новый мир. Если учесть эти особенности, становится понятно, почему гуманоиды сразу спешат увидеть военные конфликты, природные катастрофы или редкие явления. Такое невиданное зрелище удивляет внеземных существ, которые любят смотреть на красоту природы Арктики или посещать места с достопримечательностями древних эпох.