Ученые: Гигантские черные дыры на Солнце способны негативно повлиять на магнитное поле Земли
Ученые во время наблюдения за поведением Солнца заметили в его короне гигантские черные дыры. Они способны негативно повлиять на магнитное поле Земли и здоровье людей.
Такие процессы часто возникают во время активности светила, когда оно из-за аномалий выбрасывает плазму в космическое пространство. Тогда корона показывает участки, где она была раньше, однако новые исследования стали доказательством нарушения цикличности, что также относится к пассивным периодам объекта.
Сейчас ученые обеспокоены, потому что негативные процессы вызывают обострение хронических недугов, что особенно касается сердечно-сосудистой системы. Также могут возникнуть сбои в системах связи и другие нюансы.
Такие процессы часто возникают во время активности светила, когда оно из-за аномалий выбрасывает плазму в космическое пространство. Тогда корона показывает участки, где она была раньше, однако новые исследования стали доказательством нарушения цикличности, что также относится к пассивным периодам объекта.
Сейчас ученые обеспокоены, потому что негативные процессы вызывают обострение хронических недугов, что особенно касается сердечно-сосудистой системы. Также могут возникнуть сбои в системах связи и другие нюансы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00