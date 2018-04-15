Ученые: Гигантские черные дыры на Солнце способны негативно повлиять на магнитное поле Земли

Такие процессы часто возникают во время активности светила, когда оно из-за аномалий выбрасывает плазму в космическое пространство. Тогда корона показывает участки, где она была раньше, однако новые исследования стали доказательством нарушения цикличности, что также относится к пассивным периодам объекта.Сейчас ученые обеспокоены, потому что негативные процессы вызывают обострение хронических недугов, что особенно касается сердечно-сосудистой системы. Также могут возникнуть сбои в системах связи и другие нюансы.