Пришельцы во время полета над британской деревней Холесли наносили ущерб технике людей и влияли на время

Впервые жители заметили странный свет над лесом в 80-х годах, после чего увидели перед своими глазами НЛО черного цвета, имеющий форму треугольника. Он некоторое время беззвучно летал над деревней, освещая землю прожекторами, после чего умчался на огромной скорости, шокировав британцев шумом на высокой частоте.После этого события многие односельчане увидели поврежденные машины и другие быта. Затем гуманоиды решили снова вернуться в знакомые места через 35 лет, проведя эксперименты со временем. К сожалению, эксперты не смогли тогда провести расследование и только зафиксировали слова свидетелей события.