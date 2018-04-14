«Роскосмос» собирается привлекать частных инвесторов для оплаты эксплуатации МКС

Также Комаров отметил, что частные инвесторы могли бы обеспечить оплату проекта по космическому туризму на борт МКС. При этом руководитель государственной корпорации сказал, что государственные обязательства по содержанию орбитальной станции останутся в силе. В этом плане Россия открыта к сотрудничеству и готова по необходимости работать самостоятельно.Комаров считает, что работать в рамках лунной программы необходимо вместе с другими государствами. Хотя глава компании не исключает вариант самостоятельной работы в данном направлении.