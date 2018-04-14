Ученые: Сапсан во время охоты своими движениями напоминает ракету из-за скорости

Это помогает хищнику контролировать ситуацию, а также совершать резкие движения, но сначала он парит над своей жертвой на большой высоте. Затем начинается резкое пикирование вниз, и добыча быстро оказывается в когтях сапсана. Особи способны двигаться со скоростью 380 км/ч, но раньше эксперты не могли понять, зачем нужно использовать такую технику, если добыча не обладает преимуществами.Оказалось, что она позволяет птицам совершать различные маневры, аналогично методу “наведения” в ракетах. При изменении направления ветра, курс полета тоже подлежит корректировке, а пернатые складывают крылья близко к туловищу, чтобы удобно себя чувствовать в такой ситуации.