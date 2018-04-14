Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров

Книга была написана в 1 веке до нашей эры и описывает события, произошедшие до Великого потопа, однако информация отличается от привычных библейских аналогов. Несмотря на свою уникальность, древний артефакт был неизвестен людям до 18 века, пока ученые не нашли его в канонических текстах эфиопской Библии. Вот только судьба манускрипта была сложной, потому что священники всегда подозрительно относились к изменениям в Писании, хотя с удовольствием убирали из него лишние тексты. Данный документ не вошел в число канонов, несмотря на важные сведения, после чего многие эксперты стали упоминать о заговоре в Ватикане. Папа Римский не захотел дать ему официальное признание, чтобы избежать подтверждения многих фактов, описанных в сюжете. Там тоже есть упоминания о 2000 ангелах, сошедших с небес и вступивших в брак со смертными женщинами, после чего у них рождалось потомство. Затем Богу надоело смотреть на грешный мир, и он обрушил на него природную катастрофу.Первым бунтовщиком, посетившим нашу планету, был Люцифер, о котором не упоминается в текстах, но зато его слуги называются падшими небесными созданиями. Они отвергли небесную благодать, чтобы стать обычными людьми, что сильно не понравилось служителям религии. Затем здесь хорошо описаны наследники таких пар, имеющие 150-метровый рост. Они были злобными великанами, пожирающими человеческую плоть, потому что уже не могли насытиться привычными плодами природы, найденными на земле. Ангелы решили передать свои знания человеку, но этим обрекли его на большие страдания. Тогда древние прародители умели изготавливать оружие и владели сильными магическими практиками, вызвавшими ужас у Творца. Потому только Ной был предупрежден о грядущих событиях, но сначала небесные существа были заключены во мраке, а великаны перебили друг друга. Столь незавидная участь стала очередным витком развития людей, которые должны были доказать свои права на лучшую судьбу.Независимые ученые не могут понять причину запрета уникального труда, которая достаточно туманна и не имеет веских аргументов. Енох попал на небо, будучи в 365-летнем возрасте, после чего смог изучить всю механику царства. Святые отцы устраивали много дискуссий по такому поводу, однако не пришли к общему мнению, а простые обыватели сделали выводы, что Бог с его свитой были пришельцами, которые посетили нашу планету и поселили на ней людей. Пока неизвестны истинные мотивы таких великих деяний, но они явно не пересекаются с церковными догматами, считающими Творца единым и всемогущим духом, не способным путешествовать по другим Вселенным.Вторая часть книги посвящена описанию обители, разделенной на семь частей. В погодном Небе работают ангелы, отвечающие за это направление в нашем мире. Они управляют звездами и светилами во время движения, а также хранят запасы снега, воды и других осадков, выпадающих на поверхность. Тюремный аналог населяют отверженные создания, которые не оправдали ожиданий Создателя. Они кричат и стонут, прося героя нашей истории помолиться за их души. В райской части виднеется Дерево Жизни и верующие лица обретают благодать, но север отведен для грешников, ждущих своей участи, чтобы потом получить прощение. На четвертом небе есть колесница Солнца и Луны для путешествий божественных посланников, которые следят за исправностями технологий. Бодрствующие ангелы в новом отсеке вечно скорбят о своих собратьях, нарушивших заповеди, а также молятся, чтобы они поняли ошибки выбранного пути и вернулись назад. Затем их сменяют управляющие над мировым порядком, отвечающими за каждый народ, а также Енох мог увидеть 14 херувимов с серафимами.На последнем Небе возвышается божественный Престол, окруженный небесными воинами. Творец позвал своего избранника с помощью архангела Гавриила, но его свет настолько силен, что наш герой просто упал и не мог подняться без поддержки собрата Михаила. Он надел на него одежды славы, а потом Веревеил принес письменные принадлежности и месяц рассказывал монаху о законах мироздания. Бог лично описывает человеку историю сотворения мира, чего нет в других источниках, так что становится понятным, почему исследователи считаю его внеземным высшим существом, пришедшим из иных миров. Никто не может дать четкий ответ по поводу столь внушительной армии помощников. Зачем она нужна Творцу, имеющему неограниченную власть?Сохранилась славянская Книга Еноха, пользовавшаяся авторитетом у русских святых. Даже части речей и послания новгородского епископа включили в себя отрывки из текстов. Также она упоминается в Повести Временных лет, но кто был автором перевода – никто не знает. Также есть аналоги на других языках, только они отличаются своими сюжетами и описывают иные события древности. Однако все фрагменты берут свое начало из одного документа, подтверждая его подлинность. Даже сейчас споры вокруг апокрифа продолжаются, но версий его судьбы много, хотя сам виновник событий не спешит раскрывать свои тайны.