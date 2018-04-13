Ким Кардашьян удалила пляжные снимки после скандала в семье

Известная теледива Ким Кардашьян решила удалить многочисленные снимки своего пляжного отдыха из-за семейных неурядиц. Стало известно, что муж ее беременной сестры Хлои Тристан Томпсон изменил своей супруге. Видимо, телезвезда посчитала не очень этичным демонстрировать в такой непростой момент в жизни родственницы роскошный отдых и радость жизни.К такому решению Ким также подтолкнули ее подписчики. Пользователи Сети осудили звезду за непринужденное времяпровождение в тот момент, когда Хлои нуждается в психологической поддержке.Засовестившись, Ким Кардашьян все-таки удалила все фотоснимки с пляжного отдыха и уже два дня не обновляет свой микроблог, так же, как и ее родная сестра Хлои.