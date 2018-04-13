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Ким Кардашьян удалила пляжные снимки после скандала в семье

Теледива Ким Кардашьян удалила снимки своего пляжного отдыха после семейного скандала. Скорее всего, что звезда сочла неэтичным радоваться жизни в тот момент, когда ее беременная сестра Хлои переживает измену своего супруга Тристана Томпсона.

Ким Кардашьян удалила пляжные снимки после скандала в семье


Известная теледива Ким Кардашьян решила удалить многочисленные снимки своего пляжного отдыха из-за семейных неурядиц. Стало известно, что муж ее беременной сестры Хлои Тристан Томпсон изменил своей супруге. Видимо, телезвезда посчитала не очень этичным демонстрировать в такой непростой момент в жизни родственницы роскошный отдых и радость жизни.

Ким Кардашьян удалила пляжные снимки после скандала в семье


К такому решению Ким также подтолкнули ее подписчики. Пользователи Сети осудили звезду за непринужденное времяпровождение в тот момент, когда Хлои нуждается в психологической поддержке.

Засовестившись, Ким Кардашьян все-таки удалила все фотоснимки с пляжного отдыха и уже два дня не обновляет свой микроблог, так же, как и ее родная сестра Хлои.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:45
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