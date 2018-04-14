Учёные: Ягоды помогут защитить организм от рака
Учёные из Финляндии провели исследование, показавшее, что регулярное употребление ягод способно защитить организм от развития рака. Дикорастущие ягоды содержат в себе большое количество активных соединений, помогающих в борьбе с заболеванием.
Учёные обнаружили, что дикорастущие ягоды содержат в себе соединения, которые замедляют процесс роста раковых опухолей. К таким ягодам относятся: малина, клюква, черника и чёрная смородина. Специалисты выяснили, что содержащиеся в ягодах пигменты способны усиливать SIRT6 - энзим, ответственный за построение ДНК.
Учёные установили, что стимуляция SIRT6 позволяет увеличить продолжительность жизни. На организм мышей данный белок оказывает противоопухолевое действие. Экспрессия энзима приводит к снижению активности мутационных генов, из-за которых и возникает рак. Регулярное употребление ягод приводит к увеличению количества SIRT6 в 50 раз, что позволяет защитить организм от заболевания.
Учёные обнаружили, что дикорастущие ягоды содержат в себе соединения, которые замедляют процесс роста раковых опухолей. К таким ягодам относятся: малина, клюква, черника и чёрная смородина. Специалисты выяснили, что содержащиеся в ягодах пигменты способны усиливать SIRT6 - энзим, ответственный за построение ДНК.
Учёные установили, что стимуляция SIRT6 позволяет увеличить продолжительность жизни. На организм мышей данный белок оказывает противоопухолевое действие. Экспрессия энзима приводит к снижению активности мутационных генов, из-за которых и возникает рак. Регулярное употребление ягод приводит к увеличению количества SIRT6 в 50 раз, что позволяет защитить организм от заболевания.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 01:00