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Учёные: Ягоды помогут защитить организм от рака

Учёные из Финляндии провели исследование, показавшее, что регулярное употребление ягод способно защитить организм от развития рака. Дикорастущие ягоды содержат в себе большое количество активных соединений, помогающих в борьбе с заболеванием.

Учёные: Ягоды помогут защитить организм от рака


Учёные обнаружили, что дикорастущие ягоды содержат в себе соединения, которые замедляют процесс роста раковых опухолей. К таким ягодам относятся: малина, клюква, черника и чёрная смородина. Специалисты выяснили, что содержащиеся в ягодах пигменты способны усиливать SIRT6 - энзим, ответственный за построение ДНК.

Учёные установили, что стимуляция SIRT6 позволяет увеличить продолжительность жизни. На организм мышей данный белок оказывает противоопухолевое действие. Экспрессия энзима приводит к снижению активности мутационных генов, из-за которых и возникает рак. Регулярное употребление ягод приводит к увеличению количества SIRT6 в 50 раз, что позволяет защитить организм от заболевания.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 01:00
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