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Учёные смогли выяснить принцип работы мозга летучей мыши во время полёта

Учёные из Университета Джонса Хопкинса смогли выяснить, как работает мозг летучей мыши во время полёта. В ходе исследований они вживили в мозг подопытной особи датчики, а в помещении, где проходил опыт, установили сверхчувствительные камеры и микрофоны.

Учёные смогли выяснить принцип работы мозга летучей мыши во время полёта


Учёные на протяжении многих лет пытались разгадать тайну сложной навигации, который обладают летучие мыши. Процессы, происходящие в мозгу этого вида, оставались неизученными, а проводимые опыты давали весьма условные результаты. Специалисты в течение года готовились к проведению нового эксперимента по изучению летучих мышей.



Учёные разработали миниатюрный датчик для летучей мыши, считывающий процессы головного мозга. Особь даже не почувствовала наличие стороннего предмета. Комнату оборудовали сверхчувствительным оборудованием, воспринимающим сигналы летучих мышей. Специалисты смогли узнать о том, какие процессы задействуют животные при полете, и как они прорисовывают карту в своей голове.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:23
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