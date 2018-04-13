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Учёные: 1500-летняя луковица доказала наличие торговой связи между Швецией и Римом

Учёные нашли в Швеции 1500-летнюю луковицу. Экзотический для этой местности овощ доказал наличие торговой связи с Римом в те времена.

Учёные: 1500-летняя луковица доказала наличие торговой связи между Швецией и Римом


Учёные смогли больше узнать о жизни древних шведов по одной луковице. При раскопках на острове Эланд была обнаружен древний овощ, экспертиза показала, что луковице насчитывается 1500 лет. Несмотря на свой возраст она хорошо сохранилась, по внешнему виду луковица стала напоминать сморщенный орех.

Учёные сообщают, что на острове Эланд проживали преимущественно охотники и рыбаки. Обнаружение луковицы доказало, что в те времена уже была установлена торговая связь с Римом. Предположительно, редкий для местности овощ привезли именно оттуда. Специалисты полагают, что древние жители Швеции практиковали бартер - торговцы получали рыбу и ценный мех животных, а взамен давали лук и другие продукты.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 23:30
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