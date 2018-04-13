Израильские ученые научились распознавать ложь по глазам
На сегодняшний день детектор лжи стал самым распространенным устройством, позволяющим выяснить человеческую ложь. Однако израильские ученые после двухлетней работы научились распознавать ее по глазам.
Многие эксперты отмечают, что датчики, фиксирующие параметры физиологических процессов в организме могут ошибиться и выдать неверные коды. Такие способы негативно отразятся на жизни невиновных людей, оказавшихся на скамье подсудимых. Японцы предпочитают проверять реакцию преступников с помощью вопросов и показа различного оружия.
Израильские коллеги провели эксперимент, чтобы доказать свою теорию. Они показывали добровольцам фото разных людей, включая их друзей из Facebook, а также отслеживали движения их глаз. Полученные сведения точно показали, где были замечены знакомые лица, так что данная разработка может помочь криминалистам в будущем.
Многие эксперты отмечают, что датчики, фиксирующие параметры физиологических процессов в организме могут ошибиться и выдать неверные коды. Такие способы негативно отразятся на жизни невиновных людей, оказавшихся на скамье подсудимых. Японцы предпочитают проверять реакцию преступников с помощью вопросов и показа различного оружия.
Израильские коллеги провели эксперимент, чтобы доказать свою теорию. Они показывали добровольцам фото разных людей, включая их друзей из Facebook, а также отслеживали движения их глаз. Полученные сведения точно показали, где были замечены знакомые лица, так что данная разработка может помочь криминалистам в будущем.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:30