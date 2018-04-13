Израильские ученые научились распознавать ложь по глазам

Многие эксперты отмечают, что датчики, фиксирующие параметры физиологических процессов в организме могут ошибиться и выдать неверные коды. Такие способы негативно отразятся на жизни невиновных людей, оказавшихся на скамье подсудимых. Японцы предпочитают проверять реакцию преступников с помощью вопросов и показа различного оружия.Израильские коллеги провели эксперимент, чтобы доказать свою теорию. Они показывали добровольцам фото разных людей, включая их друзей из Facebook, а также отслеживали движения их глаз. Полученные сведения точно показали, где были замечены знакомые лица, так что данная разработка может помочь криминалистам в будущем.