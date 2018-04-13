«Русская Ким Кардашьян» вязаным боди удивила фанатов

Модель, родом из Калининграда, престала на фото в белом вязаном боди, абсолютно не скрывающем крутых изгибов ее фигуры и подчеркивающем сексуальность ее «выдающихся» частей тела., - просто фонтанируют комплиментами в адрес Анастасии подписчики.Среди англоязычных отзывов попались и несколько отзывов на родном русском языке, в которых хейтеры припечатали Квитко известным словом, обозначающим «женщин легкого поведения», а также скептики сомневаются в оригинальности подобных форм и считают, что «фотошоп - это страшная сила».