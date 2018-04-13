«Русская Ким Кардашьян» вязаным боди удивила фанатов
Анастасии Квитко, прозванной в народе «русской Ким Кардашьян», очередной раз удалось удивить и поразить своим телом поклонников.
Модель, родом из Калининграда, престала на фото в белом вязаном боди, абсолютно не скрывающем крутых изгибов ее фигуры и подчеркивающем сексуальность ее «выдающихся» частей тела.
«Сексуальные сиськи», «горячая фигура», «невероятная» и «красивая», - просто фонтанируют комплиментами в адрес Анастасии подписчики.
Среди англоязычных отзывов попались и несколько отзывов на родном русском языке, в которых хейтеры припечатали Квитко известным словом, обозначающим «женщин легкого поведения», а также скептики сомневаются в оригинальности подобных форм и считают, что «фотошоп - это страшная сила».
Модель, родом из Калининграда, престала на фото в белом вязаном боди, абсолютно не скрывающем крутых изгибов ее фигуры и подчеркивающем сексуальность ее «выдающихся» частей тела.
«Сексуальные сиськи», «горячая фигура», «невероятная» и «красивая», - просто фонтанируют комплиментами в адрес Анастасии подписчики.
Среди англоязычных отзывов попались и несколько отзывов на родном русском языке, в которых хейтеры припечатали Квитко известным словом, обозначающим «женщин легкого поведения», а также скептики сомневаются в оригинальности подобных форм и считают, что «фотошоп - это страшная сила».