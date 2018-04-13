АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пространство в глубинах Вселенной пронизано смертоносными излучениями, способными погубить нашу планету
EUR 76.76 USD 62.07
Курс валют на 13.04.2018

Появились слухи, что Ирина Михайловна возвращается на «Дом-2»

Поклонники телепроекта «Дом-2» уверены, что организаторы в срочном порядке стали подыскивать кандидатов на роль «проектных мамочек», для чего, судя по всему, в Периметр и были приглашены родительницы Ольги Рапунцель и Ильи Яббарова. Вот только участницы по тем или другим причинам не подошли под формат проекта, и от них было решено отказаться.

Появились слухи, что Ирина Михайловна возвращается на «Дом-2»

Бытует мнение, что Ирина Михайловна в скором времени вновь появится в периметре. Женщина случайно попала в кадр видеоролика, который снимала Ольга Бузова. А поскольку съемка велась на лобном месте, зрители тут же сделали вывод, что Донцова-старшая вернулась, но только не в качестве гостьи, а уже в амплуа полноправной участницы.

И хотя в данный момент неизвестно, в какой именно роли Ирина Михайловна появится на поляне, но зрители уже предвкушают новые интересные моменты.

«Никогда не понимала и не понимаю смысла возвращать участников, которые себя исчерпали! Неужели так откровенно плохо работает кастинг-служба?» - написала недовольная поклонница телепроекта «Дом-2».
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:42
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google сняла Pixel и Pixel XL с продажи
«Тренер»: возлюбленная Козловского прихвастнула
На жителя Красноярского края, выигравшего 10
Фанаты Алены Рапунцель в восторге от ее
Android P защитит личные данные пользователей от
Хейтеры сравнили внешность Ольги Бузовой и
«Русская Ким Кардашьян» вязаным боди удивила
HP представила бюджетный игровой ноутбук Pavilion
Гаянэ Багдасарян показала сексуальное видео с
Появились слухи, что Ирина Михайловна
В Москве в метро под поездом погиб мужчина
Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец пожелала
Представлен гибрид смартфона и спутникового
Эксперт сомневается, что Ольге Бузовой удастся
Аланы: Стражи Рима разрушили древнюю империю и
«Слава Богу не Бузова!»: Светлана Лобода утерла
Саша Гозиас в очередной раз расстается с Костей
В России начались продажи смартфона ZTE Blade V9
Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец надела
Ягоды шелковицы уничтожают опасные вирусы и могут
Сказки дочери Ксении Бородиной имеют неожиданный
Роспотребнадзор одобрил ограничение использования
«Бузова - ходячий антитренд!»: Ольга Бузова
Звезда «Дома-2» Марина Африкантова рыдала из-за
Пространство в глубинах Вселенной пронизано
На Среднем Урале врачи спасли новорожденного
"Рапунцели действительно неадекватные, как и на
Белый хлеб из магазина признан самым опасным
Армен Джигарханян находится под круглосуточной
Карта Кеннеди с советскими объектами на Кубе
Просмотреть все новости