Появились слухи, что Ирина Михайловна возвращается на «Дом-2»
Поклонники телепроекта «Дом-2» уверены, что организаторы в срочном порядке стали подыскивать кандидатов на роль «проектных мамочек», для чего, судя по всему, в Периметр и были приглашены родительницы Ольги Рапунцель и Ильи Яббарова. Вот только участницы по тем или другим причинам не подошли под формат проекта, и от них было решено отказаться.
Бытует мнение, что Ирина Михайловна в скором времени вновь появится в периметре. Женщина случайно попала в кадр видеоролика, который снимала Ольга Бузова. А поскольку съемка велась на лобном месте, зрители тут же сделали вывод, что Донцова-старшая вернулась, но только не в качестве гостьи, а уже в амплуа полноправной участницы.
И хотя в данный момент неизвестно, в какой именно роли Ирина Михайловна появится на поляне, но зрители уже предвкушают новые интересные моменты.
Бытует мнение, что Ирина Михайловна в скором времени вновь появится в периметре. Женщина случайно попала в кадр видеоролика, который снимала Ольга Бузова. А поскольку съемка велась на лобном месте, зрители тут же сделали вывод, что Донцова-старшая вернулась, но только не в качестве гостьи, а уже в амплуа полноправной участницы.
И хотя в данный момент неизвестно, в какой именно роли Ирина Михайловна появится на поляне, но зрители уже предвкушают новые интересные моменты.
«Никогда не понимала и не понимаю смысла возвращать участников, которые себя исчерпали! Неужели так откровенно плохо работает кастинг-служба?» - написала недовольная поклонница телепроекта «Дом-2».