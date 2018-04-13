Появились слухи, что Ирина Михайловна возвращается на «Дом-2»

«Никогда не понимала и не понимаю смысла возвращать участников, которые себя исчерпали! Неужели так откровенно плохо работает кастинг-служба?» - написала недовольная поклонница телепроекта «Дом-2».

Бытует мнение, что Ирина Михайловна в скором времени вновь появится в периметре. Женщина случайно попала в кадр видеоролика, который снимала Ольга Бузова. А поскольку съемка велась на лобном месте, зрители тут же сделали вывод, что Донцова-старшая вернулась, но только не в качестве гостьи, а уже в амплуа полноправной участницы.И хотя в данный момент неизвестно, в какой именно роли Ирина Михайловна появится на поляне, но зрители уже предвкушают новые интересные моменты.