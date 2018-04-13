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Эксперт сомневается, что Ольге Бузовой удастся запустить «бузкоины» и интернет-платформу

Обозреватель Tricolor TV Magazine Евгений Лазаренко попытался разобраться, зачем ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова посягнула на криптовалюту и итернет-платформу для общения и торговли.

По мнению эксперта, сложно поверить, что создателям Buzar удастся за заявленные 1,5-2 года запустить полноценный проект, так как это требует титанических усилий и привлечения большого количества профессионалов и капиталов.

Эксперт сомневается, что Ольге Бузовой удастся запустить «бузкоины» и интернет-платформу

Евгений Лазаренко отмечает, что на данный момент в арсенале создателей ресурса только «громкое имя Бузовой», которое может привлечь внимание инвесторов, а может и нет.

При этом использование дешевой рабочей силы скажется на результате. А нынешняя команда проекта с «ядром» в лице директора Бузовой и его коллеги по компаниям Algorithm group, Algorithm blockchain club и Siberia trading, не имеет должного веса среди профессионалов и не имеет вообще никакого кейса на официальных ресурсах.

Эксперт сомневается, что Ольге Бузовой удастся запустить «бузкоины» и интернет-платформу

«Я открываю вам свой новый мир, мир будущего, новую эпоху, и это то, к чему я так давно шла!!!» – хвастает Бузова в Instagram.

Но поверить в это сложно, а у трезвомыслящих людей и профессионалов данный оптимизм звезды вызывает тревогу.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:10
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