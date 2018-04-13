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«Слава Богу не Бузова!»: Светлана Лобода утерла нос ведущей «Дома-2»

Прославленная украинская и российская исполнительница Светлана Лобода обошла Ани Лорак и ТВ-звезду Ольгу Бузову в рейтинге «Топ Хит».

Артистка удостоилась звания «Лучшая исполнительница». Об этом свидетельствует недавнишний видеоролик Лободы.

«Слава Богу не Бузова!»: Светлана Лобода утерла нос ведущей «Дома-2»

На днях в личном микроблоге Светланы появилось видео, под которым певица сообщила своим подписчикам, кто же стал «Лучшей исполнительницей» на радио и по версии YouTube Russia в 2017 году.

«Премия Топ Хит объявила результаты за год! LOBODA -Самая популярная исполнительница на радио в 2017 году - 10 треков – 2 299 587 эфиров. LOBODA - Лучшая исполнительница по версии YouTube Russia в 2017 году (95 807 728 просмотров). LOBODA - «Твои глаза», самый ротируемый трек 2017 года (875 612 эфиров) #tophit#ротации..», - написала под роликом Лобода.

Нужно сказать, что многие пользователи Сети буквально принялись забрасывать знаменитость словами поздравления, а некоторые недоброжелатели Ольги Бузовой не упустили возможности порадоваться за то, что начинающая певица по-прежнему пасет задних.

«Слава Богу не Бузова!»: Светлана Лобода утерла нос ведущей «Дома-2»

«Лобода,1-место, это просто класс, так всегда держать», «Самая самая талантливая, красивая, неотразимая ЖЕНЩИНА!!», «Глупо когда на ровне с талантом ставят Бузову, ужасно!!!», «Слава Богу не Бузова! Она шоугерл, но не исполнительница!», «Вот только что здесь делает Бузова?», «А каким боком здесь Бузова ? Ее вот кто слушает? У Лорак хотя бы голос есть», «Это просто пипец. На первом и на третьем люди с шикарными голосами а посередине козявка буз у которой мозгов то нет, а голоса тем более», - пишут комментаторы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:56
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