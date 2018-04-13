"Рапунцели действительно неадекватные, как и на экране": Алексей Чайчиц разоткровенничался с подписчиками
Бывший участник скандальной телестройки «Дом-2» Алексей Чайчиц после расставания с Елизаветой Триандафилиди неожиданно решил разоткровенничаться в прямом эфире.
Молодой человек заявил, что на эпатажно-известном реалити-шоу «Дом-2» 80% девушек на самом деле являются особами легкого поведения. А самыми дорогими из них Алексей назвал тех, у кого в Инстаграме больше 100-300 тысяч подписчиков.
По словам Чайчица такие участницы могут сидеть на проекте годами, только для того чтобы набить себе цену. Только вот парня шокирует даже не то насколько продажны эти девушки, а то зачем администрация берет их на реалити.
Леша рассказал, что Маргарита Овсянникова является профессионалкой с большим опытом, именно поэтому он не захотел быть с ней, особенно когда узнал, что она вытворяла со своими клиентами.
В конце Алексей подчеркнул, что не уважает мужчин, которые, не разведясь с женой, идут на проект заниматься «волшебством» с молодыми девчонками на глазах у всей страны.
Молодой человек заявил, что на эпатажно-известном реалити-шоу «Дом-2» 80% девушек на самом деле являются особами легкого поведения. А самыми дорогими из них Алексей назвал тех, у кого в Инстаграме больше 100-300 тысяч подписчиков.
По словам Чайчица такие участницы могут сидеть на проекте годами, только для того чтобы набить себе цену. Только вот парня шокирует даже не то насколько продажны эти девушки, а то зачем администрация берет их на реалити.
Леша рассказал, что Маргарита Овсянникова является профессионалкой с большим опытом, именно поэтому он не захотел быть с ней, особенно когда узнал, что она вытворяла со своими клиентами.
«Рапунцели действительно неадекватные, как и на экране. Илья Яббаров строит из себя крутого мачо, а на самом деле тем девушкам, которые с ним были, ставили ультиматум – или с Яббаровым или за ворота. Марина Африкантова – с виду «аленький цветочек» и глупенькая блондинка, а на самом деле отличный стратег, хладнокровная, грамотная, хитрая, Гитлер или Наполеон в юбке. Если надо будет, Марина переступит через кого угодно, как и ее нынешняя подруга. Майя Донцова – подлая, хитрая, актриса. 80% ее эфирных проблем – не более, чем фантазии Майи. За нахождение на «Доме-2» продаст кого угодно, даже мать. Александр Гобозов – двуличный человек. На проект пришел набрать людей в сетевой бизнес и не более»,- высказался по поводу некоторых участников Чайчиц.
В конце Алексей подчеркнул, что не уважает мужчин, которые, не разведясь с женой, идут на проект заниматься «волшебством» с молодыми девчонками на глазах у всей страны.