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"Рапунцели действительно неадекватные, как и на экране": Алексей Чайчиц разоткровенничался с подписчиками

Бывший участник скандальной телестройки «Дом-2» Алексей Чайчиц после расставания с Елизаветой Триандафилиди неожиданно решил разоткровенничаться в прямом эфире.

Молодой человек заявил, что на эпатажно-известном реалити-шоу «Дом-2» 80% девушек на самом деле являются особами легкого поведения. А самыми дорогими из них Алексей назвал тех, у кого в Инстаграме больше 100-300 тысяч подписчиков.

"Рапунцели действительно неадекватные, как и на экране": Алексей Чайчиц разоткровенничался с подписчиками

По словам Чайчица такие участницы могут сидеть на проекте годами, только для того чтобы набить себе цену. Только вот парня шокирует даже не то насколько продажны эти девушки, а то зачем администрация берет их на реалити.

Леша рассказал, что Маргарита Овсянникова является профессионалкой с большим опытом, именно поэтому он не захотел быть с ней, особенно когда узнал, что она вытворяла со своими клиентами.

«Рапунцели действительно неадекватные, как и на экране. Илья Яббаров строит из себя крутого мачо, а на самом деле тем девушкам, которые с ним были, ставили ультиматум – или с Яббаровым или за ворота. Марина Африкантова – с виду «аленький цветочек» и глупенькая блондинка, а на самом деле отличный стратег, хладнокровная, грамотная, хитрая, Гитлер или Наполеон в юбке. Если надо будет, Марина переступит через кого угодно, как и ее нынешняя подруга. Майя Донцова – подлая, хитрая, актриса. 80% ее эфирных проблем – не более, чем фантазии Майи. За нахождение на «Доме-2» продаст кого угодно, даже мать. Александр Гобозов – двуличный человек. На проект пришел набрать людей в сетевой бизнес и не более»,- высказался по поводу некоторых участников Чайчиц.


"Рапунцели действительно неадекватные, как и на экране": Алексей Чайчиц разоткровенничался с подписчиками

В конце Алексей подчеркнул, что не уважает мужчин, которые, не разведясь с женой, идут на проект заниматься «волшебством» с молодыми девчонками на глазах у всей страны.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:39
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